Godslave: veröffentlichen neue Single und Video „Don’t Call Me White“

Godslave haben eine neue Single und Video Don’t Call Me White veröffentlicht – der Song stammt im Original von NOFX ist Teil des Tribute Albums Champions welches am 14.03. digital bei Metalville Records veröffentlicht wird. Die Champions CD ist exklusiv bei der Band erhältlich https://godslave.de/champions

Das Video zu Don’t Call Me White findet Ihr hier:

Dass Thrash Metal viel vom Punk hat, das ist kein Geheimnis! Daher sollte es nicht überraschen, dass Godslave auf ihrem Tribute Album Champions mehrere Punksongs auf den geneigten Zuhörer abfeuern. Einer davon ist allen Rockbegeisterten im Alter von 35 bis 45 ein Begriff –Don’t Call Be White von NOFX– die Hymne einer ganzen Generation!

So auch Sänger Thommy, der laut eigener Aussage eh „aus dem Punk kommt“ und 1994 als Teenie im Stimmbruch mit diesem Song sein „Calling“ fand und danach wusste, dass er sowas auch mal machen will! Die Aussage des Songs, nicht von anderen bewertet werden zu wollen, war für Teenie Thommy damals passend wie die Faust aufs Auge!

Godslave haben ihrer Version von Don’t Call Me White sehr deutlich ihren Stempel aufgedrückt. Aus Punkchören werden Double Lead Gitarren, aus Punk wird Thrash Metal! Was ein Arschtritt!

Auf der Bandeigenen Landing-Page für die Tour de Force durch ihre stärksten Einflüsse finden sich Hintergrundinfos zu allen Songs, Singles und dem ganzen Album: www.godslave.de/15years. Im Video performt die Band den Song im Wrestling Ring und wehrt sich gegen die Metalpolizei, die bei jedem Verspieler Schellen verteilt.

Godslaves ganz eigene Version von „Lass mich so sein, wie ich bin und hör auf mich zu bewerten“!

Da ist es – das lang erwartete Highlight der Godslave 15-Jahre Geburtstagsfeier: Champions!

Ein besonderes Tribute-Album, mit dem die fünf Saarländer den Bands und Songs huldigen, ihren „Champions“, die sie dazu inspiriert haben, selbst Musik zu machen. Die Rückbesinnung auf die Ursprünge, die pure Leidenschaft an der Musik, hat erheblich dazu beigetragen, dass es Godslave noch gibt (die Hintergründe dazu haben die Band in ihrer Dokumentation Hinter Der Kulisse schonungslos offen dargelegt).

Auf Champions finden sich so einige Überraschungen, die die Augenbrauen hochschnellen lassen. Punk-Songs von Pennywise, NOFX und The Offspring reihen sich ein mit klassischen Metalsongs von Iced Earth, Motörhead, Whiplash, Judas Priest und The Haunted. Aber dass Godslave ernsthaft Limp Bizikt covern, damit hätte niemand gerechnet. Full Nelson ist die ureigene Godslave-Version des Welthits, die das Original nur beim genauen Hinhören rausscheinen lässt.

In die Reihe der Überraschungen gesellen sich zudem Songs von Samael, Dog Eath Dog, Die Toten Hosen, Sentenced und nicht zuletzt: David Hasselhoff!

Die Leidenschaft, mit der Godslave an diese Songs gegangen sind, macht heiß auf das nächste Album mit eigenen Songs im Frühjahr 2026!

Champions Tracklist:

01. Full Nelson – Limp Bizkit

02. To The Rats – Trivium

03. Carrie White – Warhead

04. Nepenthe – Sentenced

05. Don’t Call Me White – Nofx

06. Überslasher 1 . F.K.Ü.

07. Rain – Samael

08. Hard As Iron – Judas Priest

09. Land Of The Free? – Pennywise

10. Stay Hungry – Twisted Sister

11. Stormrider – Iced Earth

12. Totmann – Cripper

13. Nightrocker – David Hasselhoff

14. Nails In Me Deep – Whiplash

15. Cool To Hate – The Offspring

16. Sucker – Motörhead

17. Choke Hold – The Haunted

18. Rocky – Dog Eat Dog

19. Überslasher 4 – F.K.Ü.

20. Seelentherapie – Die Toten Hosen

https://www.godslave.de/

https://www.facebook.com/godslaveband

https://www.instagram.com/godslaveband/