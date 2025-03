Septicflesh: veröffentlichen Lyric-Video zu „The Experiment“

Die Symphonic-Death-Metaller Septicflesh hatten einen arbeitsreichen Start in ihr Jahr. Letzten Monat spielte die Band ihre orchestrale Show Infernus Sinfonica II in Mexiko vor ausverkauftem Haus, gefolgt von der digitalen Veröffentlichung ihrer neuesten EP Amphibians, die mit dem Start ihrer Modern Primitive Tour in Nordamerika zusammenfiel.

Vergangenen Freitag erschien das spezielle LP + CD-Paket für die neue EP Amphibians. Um das zu feiern, veröffentlichte die Band das Lyric-Video zum Song The Experiment. Seht euch das von Konstantin Stelnzer erstellte Video hier an:

Septicflesh haben die bemerkenswerte Fähigkeit, die Kontinuität von Album zu Album aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig auf dem aufbauen, was sie in der Vergangenheit geschaffen haben. Lyrische Elemente, die in allen ihren Alben enthalten sind, basieren auf Gegensätzen. So dienen beispielsweise die Ideen von Himmel und Hölle, Gut und Böse oder Entwicklung und Zerstörung oft als metaphorische Bilder in den Texten von Septicflesh. Auch musikalisch spielt die Band mit Gegensätzen, indem sie die dynamischen Unterschiede zwischen dissonant und melodisch und dunkel und hell nutzt, um eine Mischung aus sanften orchestralen Passagen und schweren Soundwänden zu schaffen, die in der Welt des Metals etwas ganz Besonderes darstellt. Mit der Veröffentlichung ihrer neuesten EP, Amphibians, setzen Septicflesh ihre Geschichte fort, die ebenso fesselnd ist wie die Musik. Taucht in die Welt der amphibischen Halbgötter ein!

Amphibians (EP) – Tracklisting:

1. Amphibians

2. The Experiment

3. History Repeats Itself (Orchestral Version)

4. The Experiment (Orchestral Version)

Septicflesh sind:

Seth Siro Anton | Gesang, Bass

Christos Antoniou | Gitarre, Orchester

Sotiris Anunnaki V | Clean Vocals, Gitarre, 12-saitige Gitarre

Psychon | Gitarre

Kerim ‚Krimh‚ Lechner | Schlagzeug

