Zeal & Ardor: veröffentlichen neue Single „Clawing Out“

Zeal & Ardor ist nicht einfach nur eine Band. Sondern ein lebendes, atmendes Wesen. Und wie jedes andere empfindungsfähige Wesen verzehrt es sich, entwickelt sich weiter und wandelt sich von einem Zyklus zum nächsten. Gegründet und geleitet von Manuel Gagneux, hat es im Laufe der Jahre seine Krallen geschärft, seine Zähne wachsen lassen und seine Nerven gestählt und ist dabei immer unbestreitbarer und unberechenbarer geworden.

Nachdem sie letzten Monat zeitgleich zur Ankündigung ihres neuen Albums Greif, den sanften, harmonischen neuen Song To My Ilk veröffentlicht haben, freuen sich die Schweizer nun, den Spieß umzudrehen und liefern die knurrige, stakkatoartige neue Single Clawing Out ab.

Rädelsführer Manuel Gagneux verkündet: „Wir überraschen die Leute gerne. Nachdem wir mit To My Ilk unseren bisher sanftesten Song veröffentlicht haben, wollen wir mit Clawing Out natürlich die Peitsche schwingen! Da wir uns nicht mit einem reinen Heavy-Riff-Song zufriedengeben wollten, haben wir uns entschieden, einige Elemente aus anderen Musikstilen einfließen zu lassen, um die Wirkung zu verstärken. Schwelgt mit uns in rechtschaffener Gewalt – justificatum malum factum.“

Diese Woche wurde Zeal & Ardor außerdem die Ehre zuteil, bei der 11. Ausgabe des Schweizer Musikpreises, der höchsten nationalen Anerkennung im Bereich Musik in der Schweiz, mit einem der begehrten und prestigeträchtigen Preise ausgezeichnet zu werden. Mit dem Preis soll herausragendes und innovatives Schweizer Musikschaffen ausgezeichnet und ins Rampenlicht gerückt werden, wobei die Kandidaten aus allen Regionen der Schweiz und allen musikalischen Disziplinen ausgewählt werden.

Manuel verrät: „Es ist selten, dass wir einen Preis erhalten, der so viel Ansehen genießt wie dieser. Nicht nur, weil es ein nationaler Preis ist, sondern auch wegen der unglaublich talentierten Mitbewerber, die wir als unsere Kollegen bezeichnen dürfen. Es fühlt sich ungemein bestätigend und schmeichelhaft an: vielen herzlichen Dank!“

Nach zig Millionen Streams und viel Lob von der internationalen Kritik erweisen sich Zeal & Ardor auf ihrem vierten, selbst produzierten Album Greif, das am 23. August 2024 über das bandeigene Label Redacted (Vertrieb: The Orchard) erscheint, als dynamisch und gefährlich wie eh und je.

Anstatt zu stagnieren und sich in der weltweiten Anerkennung der drei vorangegangenen Alben – Devil Is Fine [2017], Stranger Fruit [2018] und Zeal & Ardor [2022] – zu sonnen, entschied sich Manuel für Greif, die Dinge neu zu gestalten.

Anstatt im Alleingang kreativ zu werden, holte er seine Band – Tiziano Volante [Gitarre], Marc Obrist [Gesang], Denis Wagner [Gesang], Lukas Kurmann [Bass] und Marco Von Allmen [Schlagzeug] – ins Studio, um mit ihnen zusammen das neue Album aufzunehmen. Sie zogen sich in Marcs Studio Hutch Sounds in der Schweiz zurück und erweckten das Album in nur fünf Monaten zum Leben. Gagneux nutzte die Talente seiner Mitstreiter, indem er zum Beispiel zum ersten Mal drei Stimmen einsetzte und den Sound aus allen Richtungen belebte.

„Wir haben uns wirklich zu einer eingeschworenen Einheit entwickelt“, fügt Marc hinzu. „Vor Zeal & Ardor waren wir im Grunde Fremde, aber jetzt sind wir wie eine kleine Familie. Jedes Mitglied bringt seine eigene Note in den Mix ein und wir alle versuchen, Manuels Songs auf unsere Weise besser zu machen. Der interessanteste Teil für mich war der neue Ansatz, dass wir alle zusammen im Studio waren.“

„Ich wollte das, was wir hatten, erweitern und neue Farben einführen“, fährt Manuel fort. „Es gibt wütende und anklagende Momente, aber auch etwas Trost und Glück. Ich erweitere die Palette der Farben, mit denen wir malen können. Wir gehen neue Wege, die wir zuvor noch nicht ausprobiert haben.“

Greif wird auf CD, transparentem Vinyl und digital erhältlich sein. Alle Konfigurationen sind ab sofort auf Zealandardor.com vorbestellbar.

Greif Tracklist:

1. The Bird, The Lion, And The Wildkin

2. Fend You Off

3. Kilonova

4. Are You The Only One Now?

5. Go Home My Friend

6. Clawing Out

7. Disease

8. 369

9. Thrill

10. Une Ville Vide

11. Sugarcoat

12. Solace

13. Hide In Shade

14. To My Ilk

„Wir laden die Hörer ein, das ganze Spektrum der verschiedenen Seiten und Klänge zu erleben, die Zeal & Ardor ausmachen“, sagt Tiziano. „Es gibt einige große Momente und es steckt auch viel Intensität und Charme in dem Album. In Manuels Songwriting und den Beiträgen von uns allen gibt es sowohl eine gewisse Intention als auch ein Element des Zufalls. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen der Leute zu sehen.“

Zeal & Ardor bereiten sich auf eine ausgiebige Tournee vor, die Headline-Termine, Festivalauftritte und mehrere Shows als Special Guests mit der experimentellen Folk Band Heilung umfasst. Tickets sind ab sofort für alle Termine erhältlich, außer für die Headline-Shows in London, Kopenhagen, Linz und Mailand, die am Freitag, dem 26. April in den Verkauf gehen. Zu kaufen gibt es sie unter www.zealandardor.com. Hier die deutschen Dates:

Zeal & Ardor live 2024:

23.06. Full Force Festival

20.07. Baden im Blut Festival

16.08. Reload Festival

29.08. Hamburg, Edel Optics Arena*

31.08. Berlin, Zitadelle*

03.09. Stuttgart, Beethoven Saal*

05.09. Nürnberg, Kia Metropol Arena*

13.09. München, Zenith*

19.09. Köln, Palladium*

*supporting Heilung

Zeal & Ardor online:

Facebook | Instagram