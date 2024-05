Corlyx: veröffentlichen neue Single und Musikvideo „The Sacrifice“

Das Dark Pop Duo Corlyx veröffentlicht mit The Sacrifice die neueste Single, zusammen mit einem optisch fesselnden Musikvideo. Der Song, der ab heute via Out Of Line Music erhältlich ist, ist eine perfekte Mischung aus 80er Post Punk, 90er Rock, Grunge und modernem Darkwave. „Dieser Song hat das ganze Hexen-Drama; er ist etwas kitschig, aber gruselig und es macht Spaß, dazu zu tanzen“, erklärt Caitlin Stokes von Corlyx. „Ich wollte die Geschichte einer Waldhexe erzählen, die zu Unrecht ermordet wurde und wieder aufersteht, um sich zu rächen. Sie ist auch ein Euphemismus für Mutter Erde und die Zerstörung der Natur, ihre Wut richtet weiterhin Schaden an der Bosheit der Menschen an…wir sind ihr Opfer.“

Brandon Ashley ergänzt: „Ja, wir haben tatsächlich Regen- und Donnergeräusche in der Produktion verwendet, die die Stimmung total bestimmen und dem Track dieses 90er-Jahre-Spooky-Rock-Gefühl verleihen. Dieser Song ist eine großartige Kombination aus Post-Punk mit einem Hauch von Gothic-Rock der 70er-Jahre, wobei wir darauf hinarbeiten, so viele Geschmacksrichtungen wie möglich für die nächste Platte hinzuzufügen.“

Mit der neuen Veröffentlichung setzen Corlyx ihre Erkundung der dunklen Schichten in der Musik fort und bahnen sich mit ihrem eklektischen Stil gleichzeitig einen Weg nach vorne. The Sacrifice verspricht ein Klassiker für die Tanzfläche zu werden und ist zugleich ein Erlebnis, das die Zuhörer in eine mystische Welt entführt, in der Vergangenheit und Gegenwart in Melodie und Mystik aufeinandertreffen.

Her soul keeps me awake

The final resting place

Has been disturbed by dread

She rises up instead…

Get ready for the sacrifice

Come dance with us as we cast spells in the night…

Corlyx Live sind:

Vox + Keytar: Caitlin Stokes

Vox + Gitarren: Brandon Ashley

Bass: Davide Rocco

