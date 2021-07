Carnifex: kündigen Tour mit Chelsea Grin, Lorna Shore, Varials und The Convalescence an

Ein Gewitter aus Extreme Metal wird im Februar 2022 über Europa ziehen! Die kalifornische Deathcore-Band Carnifex tut sich mit Chelsea Grin zusammen, um die Locations auf dem ganzen Kontinent zu zerlegen. Beginnend in Karlsruhe am 4. Februar wird die Truppe 23 Städte bereisen und schwere Nackenbrecher und massive Breakdowns unter die Leute bringen – zusammen mit ihren hochkarätigen Supportbands Lorna Shore, Varials und The Convalescence.

In diesen Städten kann man das Tourmonster erwischen:

04.02.22: Deutschland, Karlsruhe – Weisse Rose

05.02.22: Niederlande, Den Bosch – Willem Twee

06.02.22: UK, Birmingham – o2 Academy2

07.02.22: UK, – Bristol Fleece

08.02.22: UK, Glasgow – Classic Grand

09.02.22: UK, Manchester – Rebellion

10.02.22: UK, London – o2 Academy Islington

11.02.22: Belgien, Hasselt – Muziekodroom

12.02.22: Frankreich, Paris – Glazart

13.02.22: Schweiz, Aarau – Kiff

14.02.22: Italien, Mailand – Circolo Magnoilia

15.02.22: Österreich, Wien – Arena

16.02.22: Deutschland, München – Backstage

17.02.22: Deutschland, Nürnberg – Z-Bau

18.02.22: Tschechische, Republik Ostrava – Barrak Music Club

19.02.22: Polen, Warschau – Proxima

20.02.22: Deutschland, Berlin – SO36

22.02.22: Dänemark, Roskilde – Gimle

23.02.22: Schweden, Stockholm – Fryshuset Klubben

24.02.22: Schweden, Göteborg – Brewhouse

25.02.22: Deutschland, Hamburg – Logo

26.02.22: Deutschland, Chemnitz – AJZ

27.02.22: Deutschland, Köln – Essigfabrik

Tickets gibt es HIER.

Die Tour steht unter dem Vorbehalt der globalen Pandemie-Situation!

Die Band hat ihr letztes Album World War X im Jahr 2019 veröffentlicht. Das Album wurde von Carnifex und Jason Suecof (Death Angel, Chelsea Grin, Job For A Cowboy) produziert. Das Album wurde von Jason im Audiohammer Studio in Sanford, Florida aufgenommen und gemischt. Die Vocals für das Album wurden von Mick Kenney (Anaal Nathrakh, Bleeding Through) im The Barracks Studio in Huntington Beach, Kalifornien aufgenommen. Das Album-Artwork wurde von Blake Armstrong gestaltet.

