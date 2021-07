Traitrs: neue EP „The Sick, Tired And Ill“ erscheint am 30.07.

Am 30.07.21 erscheint die auf 500 Stück limitierte 10inch EP The Sick, Tired And Ill der kanadischen Post-Punk Band Traitrs via Freakwave / The Orchard.

Bereits veröffentlicht wurde die erste Single Magdalene:

Auf The Sick, Tired And Ill, der neuen EP des Art-Punk-Duos Traitrs, ziehen sich Themen wie körperliche und geistige Krankheit, Verdrängung und Losgelöstheit durch. Für die erste von zwei Veröffentlichungen in diesem Jahr arbeitet die kanadische Band wieder mit ihrem langjährigen Produzenten und Kollaborateur Josh Korody (Nailbiter, Nodding Heads) zusammen, das Mastering übernahm der Branchenveteran Pete Maher (U2, Nick Cave And The Bad Seeds, Depeche Mode, Nine Inch Nails etc.). Während die Pandemie die Aufnahmesessions für mehrere Monate verzögerte, was das Thema der Unterbrechung und Verdrängung fortsetzte, nutzten Traitrs die Auszeit, um weiterzuschreiben und fanden bald heraus, dass sie mehr Songs und Richtungen hatten, als Zeit für die Umsetzung.

The Sick, Tired And Ill Tracklist:

Magdalene Sweet Home In Paintings I Know The Killing Place Burn To The Sun Eat The Glass Of A Dying Heart The Darkling Thrush

„Uns blieben viele Songs, die wir zwar immer noch liebten, die aber nicht mehr zu der voll entwickelten Vision unserer neuen Platte passten“, schreibt Leadsänger Shawn Tucker. Die sechs Songs auf dieser EP geben einen kleinen Einblick in die vielen stilistischen und experimentellen Richtungen, in die sich Traitrs in den letzten 24 Monaten bewegt haben. Lyrische Themen über verlorene Zeit, Entkörperlichung und das Unwohlsein in der eigenen Haut ziehen sich durch die Songs auf The Sick, Tired And Ill. „Mit den aktuellen Abriegelungen und der Isolation fühlt es sich an, als würden wir alle in dem Raum zwischen Existieren und Nicht-Existieren leben“, schreibt Keyboarder und Programmierer Sean-Patrick Nolan. „Die Songs auf der EP machten einen ähnlichen Prozess durch: Zu verschiedenen Zeiten halfen sie uns, die neue Platte zu formen und zu verstehen, bis sie plötzlich ihren Platz verloren.“

Traitrs online:

https://www.facebook.com/traitrs