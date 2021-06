Traitrs: neue Single + Video zum Track „Magdalene“

Gestern erschien die erste Vorab-Veröffentlichung der kanadischen Post Punk Rock Band Traitrs von ihrer am 02.07.2021 erscheinenden EP The Sick, Tired And Ill. Diese EP wird es als auf 500 Einheiten limitierte 10″ Vinyl exklusiv beim Label Freakwave / The Orchard geben. Die neue Full Length Platte wird dann im Herbst erscheinen.

Traitrs wurden von den langjährigen Freunden Shawn Tucker und Sean-Patrick Nolan 2015 in Toronto gegründet. Ein Jahr später erschien die EP Rites And Rituals und im letzten Jahr die Single Speak In Tongues. Das Duo nahm ihr Debütalbum Butcher’s Coin im Winter 2017/18 auf. Hier in Deutschland ist die Band noch relativ unbekannt. Das soll sich nun ändern und so hat sich Schubert Music Publishing GmbH dieser Aufgabe gestellt. Damit stehen die Zeichen auf Grün, dass ein engagiertes Team die Truppe nach vorn bringt.