Deathcvlt: veröffentlichen Lyricvideo zum Track „Dust Of Sacral Soul (Dark Mother Kali-Ma)“

Die italienische Blackened-Death-Metal-Band Deathcvlt präsentiert ein Lyricvideo zum Track Dust Of Sacral Soul (Dark Mother Kali-Ma), eine verheerende Hymne an die dunkle Mutter der Zerstörung und der erste Song aus dem Debütalbum Deathcvlt.

Den von Marcelo Silva für Ms Motion Graphics geschnittene Clip könnt ihr hier sehen:

Die Band kommentierte: „Was für ein Killer-Song das ist! Als wir die Aufnahmen beendeten, war uns sofort klar, dass dies der erste Track sein würde, den wir unseren Fans präsentieren würden, denn er ist pure dunkle arkane Kunst, gemalt auf einer Leinwand des Todes. Wir hoffen, dass die Fans genauso darauf abfahren, wie wir es taten, als wir den Song aufnahmen.“

Deathcvlt wird am 13. Oktober 2021 über My Kingdom Music in enger Zusammenarbeit mit Australis Records (Chile), Pest Records (Rumänien) und The End Of Time Records (Irland) veröffentlicht.

Das Album wird nur als LP und digital erhältlich sein und kann HIER vorbestellt werden.

Tracklist Deathcvlt:

[Seite A]: 1. Deathcvlt – 2. Santa Muerte – 3. Eternal Darkness – 4. Inanis

[Seite B]: 1. Dust Of Sacral Soul (Dark Mother Kali-Ma) – 2. The Sign Of Death (Malak Al-Mawlt) – 3. Damnation And Suffering – 4. Blackned Kiss

Deathcvlt online:

https://www.facebook.com/DeathcvltOfficial