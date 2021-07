Swallow The Sun: veröffentlichen ersten Livetrack und Video zu „Don’t Fall Asleep (Horror, Pt. II) – Live In Helsinki“

Die finnischen Death Doom Metal-Meister Swallow The Sun veröffentlichen via Century Media Records ihren ersten Livetrack und das Video zu Don’t Fall Asleep (Horror, Pt. II) [Live in Helsinki]. Der Song stammt aus dem kommenden Livealbum der Band mit dem Titel 20 Years Of Gloom, Beauty And Despair – Live In Helsinki, das am 30. Juli 2021 erscheinen wird. Sie dir das Livevideo zu Don’t Fall Asleep (Horror, Pt. II) [Live In Helsinki] hier an:

„Wir sollten Jubiläumsshows in Europa und Nordamerika spielen“, erinnert sich Sänger Mikko Kotamäki.„Wir starteten unsere Europatournee im Februar 2020 in Finnland und spielten zehn Gigs. Zwei Wochen danach wurde alles abgesagt. Zum Glück haben wir unseren Gig in Helsinki gefilmt und aufgenommen. Jetzt kann es jeder sehen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir nicht, dass das Filmmaterial oder die Aufnahmen für diesen Zweck verwendet werden würden.“

Über den Song sagt die Band: „Dies ist die erste Single aus unserem kommenden Livealbum. Don’t Fall Asleep ist ein alter Klassiker von 2007, der damals auch als Single aus unserem Hope-Album veröffentlicht wurde. Wir haben an diesem Abend in Helsinki eine spezielle, von Fans gewählte Setlist gespielt. Erwartet also nichts außer Hits und Klassiker. Enjoy!“

20 Years Of Gloom, Beauty And Despair – Live In Helsinki wird erhältlich sein als Ltd. 2CD+DVD Digipack, Gatefold 3LP+DVD und als digitales Album. Alle physischen Formate können ab sofort HIER vorbestellt werden:

Die Vinyl-Version wird in den folgenden Farben und Limitierungen erhältlich sein:

Schwarzes Vinyl, unbegrenzt.

Goldenes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, nur bei Levykauppa Äx erhältlich.

erhältlich. Dunkelgrünes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, erhältlich bei CMDistro .

. Tief blutrotes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, nur bei EMP erhältlich.

erhältlich. Mintfarbenes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, nur bei Nuclear Blast erhältlich.

erhältlich. Glow-in-the-dark-Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare weltweit, nur im offiziellen Bandstore erhältlich.

20 Years Of Gloom, Beauty And Despair – Live In Helsinki Tracklist:

Set eins:

The Womb Of Winter The Heart Of A Cold White Land Away Pray For The Winds To Come Songs From The North 66°50′N, 28°40′E Autumn Fire Before The Summer Dies

Set zwei:

Lost & Catatonic Empires Of Loneliness Falling World Cathedral Walls Plague Of Butterflies, Pt. II Don’t Fall Asleep (Horror, Pt. II) Stone Wings The Giant Swallow (Horror, Pt. I) Here On The Black Earth

Swallow The Sun sind:

Juha Raivio – Gitarre

Matti Honkonen – Bass

Mikko Kotamäki – Gesang

Juuso Raatikainen – Schlagzeug

Juho Räihä – Gitarre

Jaani Peuhu – Keyboards/Backgroundgesang

Swallow The Sun online:

http://swallowthesun.net/