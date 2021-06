Lost In Grey: veröffentlichen drittes Track-by-Track Video

Die finnische Theatrical-Metal-Band Lost In Grey hat die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Under The Surface für den 2. Juli 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Endlich präsentiert die Band nun den dritten Track-by-Track Trailer auf YouTube.

Schaut rein und erfahrt mehr über die Songs Souffrir, Stardust I. The Race, Stardust II. Sand Castles und Stardust III. The Abyss:

Kürzlich veröffentlichte die Band die dritte digitale Single Varjo. Das offizielle Musikvideo ist hier zu sehen: https://youtu.be/HKeBK_-OQYc

Anne Lill sagt über das Video und den finnischen Text:

„Varjo ist ein Song, der in keiner anderen Sprache als Finnisch hätte geschrieben werden können – und tatsächlich habe ich es versucht. Über sechs Monate lang habe ich mich bemüht, die Worte auf Englisch zu finden, aber ohne Erfolg und ich habe den Versuch fast aufgegeben. Erst als ich endlich den „Willen des Liedes“ verinnerlicht hatte – dass das Lied ein Wiegenlied für die Verlorenen sein wollte, das auf Finnisch geschrieben ist – kamen die Worte zu mir. Musikalisch konzentriert sich der Song auf Emilys Gesang und Harris Klavier, also wollte ich auch, dass der Fokus des Videos auf ihnen liegt. An dem Tag, an dem wir das Musikvideo gedreht haben, sollte es donnern und regnen, aber irgendwie hat uns das Gewitter komplett gemieden, und schließlich verzogen sich die Wolken und wir bekamen eine wunderschöne Abendsonne.“

Harri sagt über den Song und die Komposition:

„Es scheint eine Art roter Faden auf unseren Alben zu sein, dass es immer einen Song gibt, der bei weitem der persönlichste Song auf dem Album wird, und Varjo repräsentiert das für mich auf diesem Album. Offensichtlich sind wir alle im Leben mit Schwierigkeiten konfrontiert, die sich zu diesem Zeitpunkt vielleicht zu überwältigend anfühlen, und meine Art, mit diesen Emotionen umzugehen, ist, sie in Musik zu schreiben. Auch wenn der Song seine Wurzeln im Verlust hat, hoffe ich, dass dieser Song auf seine Weise jemandem Trost spendet, so wie er es bei mir getan hat.“

