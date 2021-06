Die niederländische Death Metal/Black Metal-Kapelle Depraved Will hat nun nach ihrer Debütsingle im May 2021 einen neuen Track auf den Markt gebracht. Mit Alone In Existence bringen sie erneut harte Death Metal-Passagen mit Melodic Metal-Elementen zusammen und zeigen, dass es sich lohnt auch bei den kleinen Sternchen im Business mal reinzuhören.