Lionheart: spenden 1.000 Pfund für das Kinderhospiz Little Havens

In Tagen, in denen sich die Welt nur noch um Fußball zu drehen scheint, erinnern uns Lionheart daran, dass es Dinge gibt, die wirklich wichtig sind.

Letzte Woche besuchten Dennis, Rocky und Clive das Little Havens Hospice (https://www.havenshospices.org.uk/little-havens/), um einen Scheck über £1.000 zu überreichen, als Ergebnis der Mary Did You Know Charity 7-Vinyl, die letztes Weihnachten veröffentlicht wurde.

Hier ein Video, das die Musiker über den Besuch im Hospiz gemacht haben:

Die Band und die Mitarbeiter des Little Havens veröffentlichen die folgenden Danksagungen:

Letztes Jahr wurde Lionheart auf die unglaubliche Arbeit aufmerksam, die das Kinderhospiz Little Havens leistet. Die Band beschloss, die Arbeit zu unterstützen, indem sie eine neu abgemischte, limitierte 7″-Version ihres Weihnachtssongs Mary Did You Know mit einer überarbeiteten Version von The Reality Of Miracles auf der B-Seite herausbrachte. 100% des Erlöses der Platte sollten an Little Havens gespendet werden.

Die Single verkaufte sich so gut, sowohl als Vinyl als auch als Download, dass die Band Little Havens einen Scheck über 1.000 Pfund überreichen konnte. Dennis Stratton von Lionheart sagte: „Wir sind allen sehr dankbar, die die Single gekauft haben und uns so geholfen haben, diese erstaunliche Summe von £1.000 aufzubringen. Es war mehr, als wir erhofft hatten, und alles, was wir im Namen der Band, der Mitarbeiter und der Kinder in Little Havens sagen können, ist: Vielen, vielen Dank“.

Tanya King, Philanthropie-Managerin der Havens Hospices, fügte hinzu: „Unser Dank und unsere Dankbarkeit gehen an alle Lionheart-Fans, die die Platte gekauft haben, um uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Es klingt wie ein Klischee, aber jedes Pfund ist wirklich ‚Making every day count‘ für diejenigen, die wir heute betreuen, und auch für diejenigen, die wir in Zukunft treffen werden. Also noch einmal vielen Dank für Ihre unglaublich freundliche Spende von £1.000,00.“

Little Havens bietet palliative Pflege und unterstützende Betreuung für Kinder aller Altersgruppen, die mit komplexen oder unheilbaren Krankheiten leben. Das spezialisierte Pflegeteam des Hospizes unterstützt Kinder und ihre Familien während Krankheit, Tod und Trauer, im Komfort ihres eigenen Zuhauses oder im Hospiz mit Sitz in Thundersley, Essex. Wer Little Havens mit einer Spende helfen möchten, findet auf dieser Website alle nötigen Informationen https://www.havenshospices.org.uk/little-havens/