Lionheart: veröffentlichen ihre brandneue Single „Roll Call“ aus dem kommenden Album „Valley Of Death II“

Die kalifornischen Schwergewichte Lionheart lassen keine Zeit verstreichen und schlagen erneut zu: Direkt im Anschluss an ihre fulminante Comeback-Single Bulletproof legen die Könige aus Oakland mit dem nächsten Hammer nach – der brandneuen Single Roll Call. Während die Vorbestellungen für ihr kommendes Album Valley Of Death II bereits auf Hochtouren laufen, schalten Lionheart direkt einen Gang höher und halten den Druck auf dem höchsten Niveau.

Seht euch das Video zu Roll Call hier an:

Roll Call liefert alles, was Fans vom unverkennbaren Sound der Band erwarten: groovige Brutalität, messerscharfe Riffs und mitreißende, Pit-taugliche Chorgesänge, die mit kompromissloser Wucht einschlagen. Direkt, aggressiv und auf Chaos ausgelegt, unterstreicht der Track, warum Lionheart weiterhin zu den dominantesten Kräften des modernen Hardcore gehören. Nach ihrer offiziellen Vertragsverlängerung mit Arising Empire stürzen sich Lionheart kopfüber in das nächste Kapitel ihrer Karriere. Ihr neues Album Valley Of Death II, die lang erwartete Fortsetzung ihres 2019 erschienenen Albums, erscheint am 9. Januar 2026 über Arising Empire und verspricht düsterer, härter und unerbittlicher als je zuvor zu werden.

Um diese neue Ära einzuläuten, kehren Lionheart im Januar 2026 für eine große Headliner-Tour nach Europa zurück, begleitet von Madball, Gideon und Slope. Mit Bulletproof als Auftakt und dem direkt folgenden Roll Call machen Lionheart eines unmissverständlich klar: Dieses nächste Kapitel ist bereits in vollem Gange.

Mehr Informationen zum kommenden Album und den Tourdaten für 2026 findet ihr hier:

Lionheart online:

https://www.facebook.com/lionheartca/

https://www.instagram.com/lionheartca/