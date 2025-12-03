🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
Metal Forces II: haben Wucan bestätigt – das Billing ist somit komplett

Achtung – Achtung!

Das zweite Metal Forces ist nun komplett: Mit Wucan rundet Deutschlands derzeit hochwertigste Band im Bereich des Rock/Heavy Rock/Hardrock unser Billing ab. Die Dresdner*innen konnten vor kurzem mit ihrem brillanten Longplayer Axioms bis auf Platz 30 der Albumcharts vordringen, und live ist das Quartett inklusive Ausnahmesängerin Francis Tobolsky ohnehin eine Attraktion

Das komplette Billing:
Grand Magus (S), Wucan (D), Ambush (S), Firmament (D) & Iron Kobra (D)

Metal Forces II
Samstag, 5. Dezember 2026
Hamburg – Markthalle
Ein Tag – fünf Bands
Doors: 16 Uhr
Attacke: 17 Uhr

Tickets:
VVK 59 Euro plus Gebühren

Tickets ab sofort erhältlich bei:
Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims, Van Records
sowie in den Hamburger Plattenläden Plattenkiste und Remedy Records

Weitere Infos zum Metal Forces II auf Time For Metal:

