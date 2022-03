Ophiura Tankardi: Fossil nach den Frankfurter Kult-Thrashern benannt

Sie haben nicht nur die Eintracht im Endspiel gesehen, sie durften nicht nur ihren Hit Schwarz-Weiß Wie Schnee dreimal im Vorprogramm des DFB-Pokalfinales im Berliner Olympiastadion intonieren, nein, nach ihnen wurde jetzt sogar von Forschenden aus Luxemburg ein Fossil benannt.

Die Rede ist von den Frankfurter Kult-Thrashern Tankard, die am 09.04. im Frankfurter Senckenberg Museum anlässlich der Eröffnungsveranstaltung der Sonderausstellung Rock Fossils On Tour genanntes Fossil überreicht bekommen.

Offizieller Pressetext:

Das Senckenberg Naturmuseum zeigt vom 9. April bis 4. September 2022 die Sonderausstellung Rock Fossils On Tour Rock Meets Rock! – Rockmusik trifft auf versteinertes Leben. Paläontolog*innen forschen nicht nur an versteinerten Lebewesen, einige von ihnen sind auch große Rockmusik-Fans. Um ihre Idole zu ehren, benennen sie hin und wieder wissenschaftliche Funde nach Bands und Musiker*innen. Wissenschaftlich und didaktisch spannend aufbereitet, präsentiert die Ausstellung Rock Fossils realistische Modelle von Fossilien, die nach Bands oder Rockstars benannt sind: Sid Vicious, Lemmy Kilmister, Mick Jagger, Frank Zappa, King Diamond und viele andere. Die teilweise bizarren Exponate reichen von fein gearbeiteten lebensechten Modellen bis hin zu einer überdimensionalen zwei Meter großen Fossilien-Couch. 14 Stationen laden zum Bestaunen der bizarren versteinerten Rock Fossils ein. An Hörstationen gibt es die Musik der namensgebenden Bands auf die Ohren und Kinder können auf Trilobiten-Bikes um die Mammuts im Saal der Wale und Elefanten kurven. Rock Fossils On Tour ist eine Reise durch die Evolution zu den harten Riffs der Rockmusik.



Ergänzt wird die Ausstellung in Frankfurt ganz neu durch ein Fossil namens Ophiura Tankardi. Es wurde erst kürzlich von Forschenden aus Luxemburg nach der Frankfurter Thrash-Metal-Band Tankard benannt, die in diesem Jahr ihr vierzigjähriges Jubiläum feiert. Bandmitglieder werden bei Pressekonferenz und Eröffnung der Ausstellung anwesend sein.

