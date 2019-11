Die Krupps – Vision 2020 Vision

Artist: Die Krupps

Herkunft: Düsseldorf, Deutschland

Album: Vision 2020 Vision

Spiellänge: 56:41 Minuten

Genre: Post Industrial, EBM, Groove Metal

Release: 15.11.2019

Label: Oblivion

Link: https://www.diekrupps.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Gitarre – Jürgen Engler

Synthesizer – Ralf Dörper

Gitarre – Marcel Zürcher

Gitarre – Nils Finkeisen

Schlagzeug – Paul Keller

Tracklist:

1. Vision 2020 Vision

2. Welcome To The Blackout

3. Trigger Warning

4. Wolfen (Her Pack)

5. Extinction Time

6. The Carpet Crawlers

7. Fires

8. Obacht

9. DestiNation Doomsday

10. Alllies

11. Fuck You

12. Active Shooter Situation

13. Human

DVD -Live At Wacken Open Air / August 5, 2016

14. Intro

15. The Damned

16. The Dawning Of Doom

17. Isolation

18. Battle Extreme

19. Alive In A Glass Cage Featuring – Andreas Dörner*

20. To The Hilt

21. Metal Machine Music

22. Nazis Auf Speed

23. Fatherland

24. Bloodsuckers

Pünktlich zum bevorstehenden 40. Bandjubiläum kommen die Pioniere des deutschen Industrial mit dem 12. Studioalbum auf den Markt. Die Historie von Die Krupps ist schon durchaus spannend und interessant zu lesen. Mastermind Jürgen Engler spielt u.a. bis heute auch in der Punk Band Male. Sicherlich nicht sehr oft, aber die Band existiert nach wie vor. Jürgen lebt mittlerweile in Austin/USA. Prägend für den Sound der Krupps ist ein sogenanntes Stahlophon. Hier kommen Eisenstäbe als Drumsticks für Stahlrohre zum Einsatz. Der Name Krupps stammt eigentlich von einer Industriellen Familie aus Essen. Bei der Namensfindung hatte man ggf. ja schon die Vision 1998. In diesem Kalenderjahr fusionierte das Düsseldorfer Stahlunternehmen Thyssen mit Krupp aus Essen. Das neue Album gibt es als Hardware mit einer DVD, welche den Auftritt von Die Krupps auf dem W:O:A 2016 zeigt.

Kommen wir zum Inhalt der CD: Die Krupps teilen uns gleich im Opener der Scheibe ihre Vision 2020 mit. So heißt es hier u.a.:

Wir können jetzt klar sehen

Wir sehen die Spannung wachsen

Wir sind nicht bereit, uns zu verbeugen

Barrikaden türmen sich auf den Straßen

Alle haben es satt mit sinnlosen Tweets

marodierende Horden kämpfen ums Überleben

Plünderungen werden zu einer Lebenseinstellung

Die Revolution steht unmittelbar bevor

Wir sind im Jahr der Unzufriedenheit

Textlich zeichnet die Band ihre düstere Version für das neue Jahrzehnt an den Industrial/EBM Himmel. Den passenden Sound zu ihrer Vision liefern die Herren Engler und Dörper natürlich auch. Düster und hart kommt der Einstieg ins Album daher. Eigentlich schon viel mehr Metal als Industrial. In dem Takt geht es dann auch mit Welcome To The Blackout weiter. Hier sind auch wieder verstärkt die Klänge des Synthesizers zu vernehmen. Trigger Warning ist deutlich elektronischer und es geht mehr in die EBM Richtung. Ralf Dörper kann hier sein Können hervorragend zur Geltung bringen. Titel Nr. 4 Wolfen (Her Pack) erinnert mich vom Einstieg fast mehr an Neue Deutsche Härte als an Die Krupps. Das verändert sich aber nach ein paar Sekunden und Jürgen Engler übernimmt den Gesang. Eine gesunde Härte bringen die beiden Gitarren mit rein und es gibt einen Mix aus EBM und Metal mit einer sehr ausdrucksvollen Stimme. Ein sehr gelungener Song meines Erachtens. So geht es auch mit Extinction Time gleich weiter. Der Mix ist sehr ähnlich und es geben sich elektronische Klänge, harte Riffs, Shouts und Klargesang die Hand – auch hier mach das Zuhören Spaß. Die nächsten zwei Songs sind Coverversionen (einmal Genesis The Carpet Crawler und Arthur Brown mit Fire). Allerdings eher als Synthi Pop Variante. Da bevorzuge ich eindeutig jeweils das Original. Für mich wirken die beiden Titel eher deplatziert. Mit Obacht geht es aber auf den EBM Pfad zurück – allerdings zur Abwechselung auf Deutsch und weit mehr elektronisch als bei den ersten fünf Songs. Der Vergleich in Richtung Rammstein liegt da auf der Hand. Auch der Track überzeugt mich nicht. Der neunte Song ist DestiNation Doomsday. Hier knüpft man musikalisch wieder an die ersten fünf Titel auf dem Werk an. Düstere Grundstimmung, elektronische Elemente und Gitarrenriffs laufen flüssig durch und sind angenehm zu hören. So geht es dann auch weiter. Allies, Fuck You (mit der U.S. Nationalhymne als Einstieg und als „Loblied auf den King des Desasters“ gedacht), Active Shooter Situation und Human machen genau dort weiter wo DestiNation Doomsday aufhört. Gesunde Härte in allen Songs und ein runder Mix mit Synthesizer, harten Gitarrenriffs und Stahlophon Grundsound.