Perturbator: neue atmosphärische Single „The Swimming Pool“ jetzt erhältlich

Perturbator, der in Paris ansässige Komponist, Produzent und Multiinstrumentalist James Kent, hat heute mit The Swimming Pool die dritte Single aus seinem neuen Album Age Of Aquarius veröffentlicht, das am 10. Oktober über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Sehen euch den Visualizer für The Swimming Pool hier an:

Streamt The Swimming Pool hier: https://perturbator.bfan.link/the-swimming-pool

The Swimming Pool ist eine ruhige instrumentale Klavierballade, die an Videospielmusik erinnert. Dies passt gut, da Perturbator erstmals durch die Soundtracks der beliebten Hotline Miami-Shooter-Spiele in den Jahren 2012 und 2015 bekannt wurde. Die wunderschöne, mondbeschienene Atmosphäre des Tracks ist vage surreal und deutet auf einen Traum hin, der die Komposition inspiriert hat. „The Swimming Pool is a little moment of respite in an otherwise mostly aggressive album“, erklärt Kent. „It’s simple, minimalist, and intimate. Inspired by a dream I had years ago in which I found myself stuck in a huge hotel, searching ever so unsuccessfully for the swimming pool.“

The Swimming Pool folgt auf die Singles Apocalypse Now, die von dem norwegischen Metal-Titanen Kristoffer Rygg (Ulver) gesungen wird, und The Art Of War, die von Brooklyn Vegan, Metal Injection, Exclaim!, Metal Sucks, The PRP, New Noise, MXDWN und vielen anderen gelobt wurde. Im November wird Perturbator auf eine Headliner-Tour durch das Vereinigte Königreich und Europa gehen, bei der er seine bisher größten Venues spielen wird, darunter das 02 Forum Kentish Town in London und zwei Nächte im La Bataclan in Paris. Eine vollständige Tournee-Übersicht ist weiter unten aufgeführt, und Tickets sind hier erhältlich.

Mehr Informationen zum kommenden Album Age Of Aquarius findet ihr hier:

Weitere Informationen zu James Kent (Perturbator) inklusive der Tourdaten für 2025 findet ihr hier.

Perturbator online:

https://www.facebook.com/Perturbator/

https://www.instagram.com/perturbatormusic/