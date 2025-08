Absinthe Green: veröffentlichen neue Single „Bittersweet“ vom kommenden Debütalbum „Of Love And Pain“

Die neue Single Bittersweet von Absinthe Green bietet einen ungeschönten Einblick in die dunklere Seite der Liebe, in der Herzschmerz und Ekstase in einer chaotischen, süchtig machenden Verbindung koexistieren.

Der Song erkundet die emotionalen Extreme einer Beziehung, die auf Leidenschaft, Schmerz und Machtkämpfen basiert, und fängt den Nervenkitzel der Intensität ein, selbst wenn sie zerstörerisch ist. Mit eindringlichen Texten und einem beichtenden Ansatz spiegelt Bittersweet die Anziehungskraft wider, sich in etwas zu verlieren, das sowohl verzehrt als auch vervollständigt.

Seht euch das Video zu Bittersweet hier an:

A Nøble Nøir hat dieses Video produziert und veröffentlicht, das von Eirini „Absinthe Green“ inszeniert wurde. Die Dreharbeiten sowie der Schnitt stammen von Alikistis Terzi.

Eirini, bekannt unter dem Namen Absinthe Green, hat das Songwriting und die Arrangements für ihren neuesten Track übernommen. Die Texte stammen ebenfalls von Absinthe Green. Die Produktion wurde von Absinthe Green in Zusammenarbeit mit Hiili Hiilesmaa realisiert. Die Aufnahmen fanden unter der Leitung von Geegor von Abyssal Productions in den Vena Cava Studios in Athen, Griechenland, statt. Die Schlagzeugaufnahmen wurden von Geegor in Zusammenarbeit mit Mike Meleteas in den Bombtrack Studios in Athen durchgeführt.

Das Mixing und das Mastering übernahm Hiili Hiilesmaa in den Coal House Studios in Hämeenlinna, Finnland.

Absinthe Green – Of Love And Pain Tour

24 September – Islington, UK @ Hope & Anchor

25 September – Preston, UK @ The Ferret

26 September – Stockport, UK @ The Spinning Top

27 September – Brighton, UK @ The Pipeline

28 September – York, UK @ The Fulford Arms

18 October – Thessaloniki, GR @ Eightball

12 December – Athens, GR @ Pireaus Academy

Absinthe Green sind:

Eirini „Absinthe Green“ – Gesang, Rhythmusgitarre

Villy Pirris – Bass

Panos Economakis – Gitarre

Harry Mason – Schlagzeug

Absinthe Green online:

https://absinthegreen.com

https://facebook.com/absinthegreenmusic/