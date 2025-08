Our Mirage: veröffentlichen neuen Banger „Violent Spin

Die Band Our Mirage präsentiert mit ihrer neuen Single Violent Spin ihr bisher dunkelstes Kapitel – ein emotionaler Schlag, der Intensität und pure Katharsis vereint. Nach zwei monumentalen Auftritten und einer kreativen Schaffensphase sind die deutschen Post-Hardcore-Schwergewichte zurück und zeigen keine Zurückhaltung. Violent Spin ist ein mutiger Schritt in Richtung ihres vierten Studioalbums, bei dem sie sich kopfüber in schwerere Gewässer stürzen und die rohen, unverfälschten Kanten ihres Sounds erkunden. Dunkler. Lauter. Ehrlicher als je zuvor.

Seht euch das Video zu Violent Spin hier an:

Der Track öffnet den Vorhang zu dem brutalen Zyklus einer toxischen Beziehung, in der Angst, Abhängigkeit und Gewalt in eine erstickende Spirale verschwimmen. Mit eindringlichen Melodien, zertrümmernden Breakdowns und Texten, die direkt ins Mark treffen, erzählt Violent Spin nicht nur eine Geschichte – es schreit sie von innen heraus.

Our Mirage erklärt: “Our Mirage have never sounded this intense – or this real. This song is a milestone for us, both musically and emotionally.”

Mach dich bereit: Der Sturm hat gerade erst begonnen. Stream Violent Spin jetzt und erlebe die Evolution.

Erlebe die Band live:

20.02.26 – Stuttgart, Im Wizemann Studio

28.01.26 – Nürnberg, Z-Bau

29.01.26 – A-Wien, Viper Room

30.01.26 – München, Backstage Club

31.01.26 – Frankfurt, Nachtleben

05.02.26 – Hannover, Lux

06.02.26 – Hamburg, Molotow

07.02.26 – Göttingen, Musa

11.02.26 – Leipzig, Conne Island

12.02.26 – Berlin, Badehaus

13.02.26 – Münster, Sputnikhalle

14.02.26 – Bremen, Tower

21.02.26 – Köln, Gebäude 9

14.03.26 – Essen, Zeche Carl