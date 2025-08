Dark Angel: sind jetzt auf Europatournee

Die legendären West Coast Thrash-Metal-Pioniere Dark Angel kehren nach Europa zurück und starten die Darkness Descends Tour, bei der sie das Album zu Ehren von Jim Durkin in voller Länge spielen werden, allerdings nur bei ausgewählten Shows.

„2025 is the last time we will pay this classic thrash album in it’s entirety! This will never happen again!“

Dark Angel – Darkness Descends On Europe 2025

In Memoriam Of Jim Durkin

(verbliebene Termine)

4. August – Wroclaw, Poland @ Zaklete Rewiry

5. August – Warszawa, Poland @ Proxima

6. August – Czechia @ Brutal Assault

7. August – Germany @ Partysan Metal Open Air

8. August – Belgium @ Alcatraz

9. August – Spain @ Leyendas Del Rock

12. August – Leiden, Netherlands @ Nobel

14. August – Munich, Germany @Backstage

16. August – France @ Motocultor

Gegründet im Jahr 1981 – dem gleichen Jahr wie Metallica, Slayer, Anthrax, Mercyful Fate und Sodom – erlangten Dark Angel eine treue Fangemeinde als Pioniere und Architekten des aufstrebenden Thrash-Metal-Sounds. Die genre-definierenden Alben We Have Arrived (1985), Darkness Descends (1986), Leave Scars (1989) und Time Does Not Heal (1991) trugen maßgeblich zur Formung einer musikalischen Bewegung bei, zusammen mit ihren Kollegen.

Die Band ist bekannt für ihre Wildheit und Präzision. Ihre charakteristische Mischung aus Geschwindigkeit, Technik und Intensität machte sie bei Headbangern weltweit beliebt, was sich in den T-Shirts und Patches zeigt, die Fans seit der ursprünglichen Laufzeit der Band tragen. Der mitreißende Song Circular Firing Squad gab den Thrash-Fans einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album, das letzten Monat veröffentlicht wurde. Dies folgte der Veröffentlichung des Titeltracks im April, der von dem verstorbenen Mitbegründer und Gitarristen Jim Durkin geschrieben wurde.

„Musically, lyrically, and vocally, I’m so stoked about this album“, sagt Gene Hoglan, der ikonische Schlagzeuger und Atomic Clock, der klassische Alben und Tourneen von Death, Testament, Strapping Young Lad, Fear Factory, Dethklok und dem All-Star Death Tribut Death To All prägte.

Die moderne Besetzung von Dark Angel umfasst die Mitglieder der klassischen Ära, Hoglan und Gitarrist Eric Meyer; Bassist Mike Gonzalez, Sänger Ron Rinehart und ihr neuestes Mitglied, Laura Christine, die erstmals 2022 mit ihnen auftrat.

