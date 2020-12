Time For Metal: die besten, schrägsten, bösesten, lautesten Songs zum Weihnachtsfest Vol. 6

Weihnachten – das Fest der Liebe! Für den einen oder anderen ist es ja das schönste Fest des Jahres. Schon Wochen und Monate muss man sich darauf vorbereiten, so will es uns der Einzelhandel weismachen. Hier muss alles stimmen, süße Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius ab Ende September, die richtige Musik, die mittlerweile von nahezu jedem Künstler zur Auswahl steht und vor allem die passende Stimmung und Atmosphäre, die monatelange Vorbereitung in Anspruch nimmt. Schon im August werden die ersten Geschenke besorgt, damit auch bloß nicht wieder, wie im letzten Jahr, Tante Else aus Buxtehude vergessen wird. Auch die Wohnung darf nicht vergessen werden – Adventskranz, ein paar Dutzend Kerzen, Tannenbaum, Zimt- und Orangenduft inklusive. Und das alles nur, damit man sich an Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft fetzen und sich ganz besinnlich die Köpfe einschlagen kann, denn Fakt ist, bei der Polizei werden über die Feiertage so viele Fälle von häuslicher Gewalt aktenkundig wie zu keiner anderen Zeit im Jahr.

An der Advents- und Weihnachtszeit kommt leider keiner vorbei, dafür sorgen schon Jahr für Jahr die unzähligen Radiosender, die spätestens ab Ende November Last Christmas von Wham rauf und runter spielen, was ja genau genommen von der Band eigentlich als Ostersong gedacht war. Doch Ho ho ho, muss es immer Stille Nacht, Leise Rieselt Der Schnee oder Jingle Bells sein, die alljährlich dafür sorgen, dass sich uns unter dem Tannenbaum die Fußnägel aufrollen? Schluss mit der Weihnachts-Kasper-Mucke, auch unter dem Weihnachtsbaum darf ordentlich abgerockt werden, dafür sorgen schon seit vielen Jahren etliche Rock- und Metalbands quer durch alle Genres. Wenn schon erzwungene Weihnachtsstimmung, dann wenigstens mit Stil.

Im Coronajahr 2020 wird nun Weihnachten doch etwas anders aussehen als all die Jahre zuvor. Nicht genug damit, dass wir in diesem Jahr nahezu komplett auf Konzerte, die geliebten Sommerfestivals und sonstige Veranstaltungen verzichten mussten, jetzt geht es auch noch den Advents- und Weihnachtsevents an den Kragen. Nun gut, auf die bucklige Verwandtschaft, die alljährlich zu Weihnachten ihren Anstandsbesuch macht, können sicherlich viele von uns getrost verzichten, doch um die hartrockenden X-Mas-Festivals ist es doch echt schade, machten die doch die Adventszeit in den letzten Jahren erträglich. Oder auch die Glühwein-Orgien auf den unzähligen Weihnachtsmärkten, nach denen selbst wir Stille Nacht lauthals mitgrölen konnten. Weihnachten 2020 wird definitiv anders in Zeiten von Corona, aber eines muss es trotz allen Hygienevorschriften und Verboten nicht werden …, LEISE!

Auch wir von Time For Metal kommen natürlich an Weihnachten nicht vorbei, deshalb haben wir die besten, schrägsten, bösesten und lautesten Rock- und Metal-Weihnachtssongs zusammengetragen und präsentieren euch an jedem Adventssonntag und an den Feiertagen eine Auswahl von 30 Songs, damit ihr gut und stressfrei durch die doch ganz besondere Abstands-Advents- und Weihnachtszeit kommt. Schluss mit sinnlich – scheppern muss es unter dem Weihnachtsbaum, fette Riffs und wummernder Bass anstatt traditioneller Säuselei. Lauter die Glocken nie klangen!

Syteria – Santa’s Harley

Artist: Syteria

Herkunft: England

Song: Santa’s Harley

Album: Santa’s Harley-Single

Veröffentlichung: 2016

Genre: Rock, Hard Rock

The Other – Es Ist Weihnachtszeit

Artist: The Other

Herkunft: Deutschland

Song: Es Ist Weihnachtszeit

Album: Download

Veröffentlichung: 2020

Genre: Horror Punk

Nightqueen – X-Mas Wonderland

Artist: Nightqueen

Herkunft: Begien

Song: X-Mas Wonderland

Album: X-Mas Wonderland-Single

Veröffentlichung: 2011

Genre: Symphonic Power Metal

Dokken – Santa Clause Is Coming To Town

Artist: Dokken

Herkunft: USA

Song: Santa Clause Is Coming To Town

Album: Monster Ballads XMas

Veröffentlichung: 2007

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Original: Harry Reser, 1934

Killdozer – Oh Little Town Of Deathlehem

Artist: Killdozer

Herkunft: USA

Song: Oh Little Town Of Deathlehem

Album: Hardcore Holiday

Veröffentlichung: 1996

Genre: Noise Rock, Post Rock

Apocalyptica – Oh Holy Night

Artist: Apocalyptica

Herkunft: Finnland

Song: Oh Holy Night

Album: Oh Holy Night-Single

Veröffentlichung: 2012

Genre: Cello Rock, Symphonc Rock, Symphonic Metal

Original: Adolphe Adam, 1847

Schandmaul – Zauber Der Nacht

Artist: Schandmaul

Herkunft: Deutschland

Song: Zauber Der Nacht

Album: Mit Leib Und Seele

Veröffentlichung: 2006

Genre: Folk Rock, Mittelalter Rock

P.O.D. – Christmas Lullaby

Artist: P.O.D.

Herkunft: USA

Song: Christmas Lullaby

Album: Christmas Rocks-EP

Veröffentlichung: 2020

Genre: Nu Metal, Crossover, Post Grunge, Alternative Metal

Original: John Rutter, 1989

Venom – Black Xmas

Artist: Venom

Herkunft: England

Song: Black Xmas

Album: Calm Before The Storm

Veröffentlichung: 1987

Genre: Black Metal, Speed Metal, Thrash Metal, NWOBHM

Canned Heat – Christmas Boogie

Artist: Canned Heat

Herkunft: USA

Song: Christmas Boogie

Album: Christmas Album

Veröffentlichung: 2007

Genre: Blues Rock

Jessica Simpson & Ozzy Osbourne- Winter Wonderland

Artist: Jessica Simpson & Ozzy Osbourne

Herkunft: England

Song: Winter Wonderland

Album: The Osbourne Family Christmas Special

Veröffentlichung: 2003

Genre: Rock, Pop

Weird Al Yankovic – The Night Santa Went Crazy

Artist: Weird Al Yankovic

Herkunft: USA

Song: The Night Santa Went Crazy

Album: Bad Hair Day

Veröffentlichung: 1996

Genre: Rock, Pop, Parodie

Skindred – Jungle Bells

Artist: Skindred

Herkunft: Wales

Song: Jungle Bells

Album: Taste Of Christmas

Veröffentlichung: 2005

Genre: Alternative Rock, Alternative Metal, Punk, Reggae

The Offspring – Christmas (Baby Please Come Home)

Artist: The Offspring

Herkunft: USA

Song: Christmas (Baby Please Come Home)

Album: Christmas (Baby Please Come Home)-Single

Veröffentlichung: 2020

Genre: Punkrock, Alternative Rock, Pop Punk, Skatepunk

Original: Darlene Love, 1963

The Screaming Santas – All I Want For Christmas Is You

Artist: The Screaming Santas

Herkunft: USA

Song: All I Want For Christmas Is You

Album: A Very Hairy Christmas

Veröffentlichung: 2001

Genre: Hard Rock

Wolves At The Gate – Come Thou Long Expected Jesus

Artist: Wolves At The Gate

Herkunft: USA

Song: Come Thou Long Expected Jesus

Album: Midnight Clear: A Solid State Compilation

Veröffentlichung: 2014

Genre: Post Hardcore, Metalcore, White Metal

BulletBoys – Everyday Should Be Like Christmas

Artist: BulletBoys

Herkunft: USA

Song: Everyday Should Be Like Christmas

Album: We Wish You A Hairy Christmas

Veröffentlichung: 2003

Genre: Hard Rock

Amon Amarth – Jingle Bells

Artist: Amon Amarth

Herkunft: Schweden

Song: Jingle Bells

Album: –

Veröffentlichung: 2013

Genre: Melodic Death Metal

Original: James Lord Pierpont, 1850-1857

Death Requisite – Child Messiah

Artist: Death Requisite

Herkunft: USA

Song: Child Messiah

Album: A Brutal Christmas – The Season In Chaos

Veröffentlichung: 2002

Genre: Melodic Death Metal, Extreme Metal, Metalcore, Symphonic Death Metal

Gaia Epicus – Metal X-Mas

Artist: Gaia Epicus

Herkunft: Norwegen

Song: Metal X-Mas

Album: Metal X-Mas-Single

Veröffentlichung: 2017

Genre: Power Metal

Frost Like Ashes – Let All Mortal Flesh Keep Silence/O Come Emmanuel

Artist: Frost Like Ashes

Herkunft: USA

Song: Let All Mortal Flesh Keep Silence/O Come Emmanuel

Album: Tophet

Veröffentlichung: 2005

Genre: Christian Black Metal, Black Metal

Gary Glitter – Another Rock And Roll Christmas

Artist: Gary Glitter

Herkunft: Großbritanien

Song: Another Rock And Roll Christmas

Album: Boys Will Be Boys

Veröffentlichung: 1984

Genre: Glam Rock

Def Leppard – We All Need Christmas

Artist: Def Leppard

Herkunft: England

Song: We All Need Christmas

Album: We All Need Christmas-Single

Veröffentlichung: 2018

Genre: Hard Rock

Green Day – Xmas Time Of The Year

Artist: Green Day

Herkunft: USA

Song: Xmas Time Of The Year

Album: Download

Veröffentlichung: 2015

Genre: Punk Rock, Alternative Rock

Stryper- O Come All Ye Faithful

Artist: Stryper

Herkunft: USA

Song: O Come All Ye Faithful

Album: The Holiday Collection, Volume III

Veröffentlichung: 1995

Genre: White Metal, Glam Metal

Original: Traditional

Ronnie James Dio, Tony Iommi, Rudy Sarzo, Simon Wright – God Rest Ye Merry Gentemen

Artist: Ronnie James Dio, Tony Iommi, Rudy Sarzo, Simon Wright

Herkunft: USA

Song: God Rest Ye Merry Gentemen

Album: We Wish You A Metal Xmas And A Headbanging New Year

Veröffentlichung: 2008

Genre: Heavy Metal

Original: Traditional

Onkel Tom Angelripper – Oh Du Fröhliche

Artist: Onkel Tom Angelripper

Herkunft: Deutschland

Song: Oh Du Fröhliche

Album: Ich Glaub Nicht An Den Weihnachtsmann

Veröffentlichung: 2000

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Original: Traditional

Sock Puppet Parody – Immortal Christmas

Artist: Sock Puppet Parody

Herkunft: USA

Song: Immortal Christmas

Album: –

Veröffentlichung: 2014

Genre: Black Metal, Parodie

Die Roten Rosen – Leise Rieselt Der Schnee

Artist: Die Roten Rosen/Die Toten Hosen

Herkunft: Deutschland

Song: Leise Rieselt Der Schnee

Album: Wir Warten Auf’s Christkind

Veröffentlichung: 1998

Genre: Deutsch Rock, Punk Rock

Original: Eduard Ebel, 1895

Lynyrd Skynyrd – Santa’s Messin‘ With The Kid

Artist: Lynyrd Skynyrd

Herkunft: USA

Song: Santa’s Messin‘ With The Kid

Album: Christmas Time Again

Veröffentlichung: 2000

Genre: Southern Rock, Hard Rock, Blues Rock

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten fünf Folgen unserer schrecklich schönen Weihnachtssongs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr sie in unseren Kolumnen nachhören!