Candlemass: präsentieren brandneues offizielles Video zu „Sweet Evil Sun“

Die legendären Doom-Ikonen Candlemass haben kürzlich die Veröffentlichung ihres neuen Albums Sweet Evil Sun angekündigt, das am 18. November 2022 über Napalm Records erscheint. Mit diesem erstklassigen Werk, das im NOX Studio in Stockholm aufgenommen wurde, setzt die schwedische Truppe um Leif Edling ihr unvergleichliches Vermächtnis fort und beweist nach dem unnachahmlichen The Door To Doom (2019) einmal mehr, dass sie als eine der härtesten Metal-Bands der Welt regiert und epischen Doom in die Welt des Metal bringt.

Nach der Veröffentlichung der hämmernden ersten Single Scandinavian Gods haben Candlemass nun den Titeltrack ihres kommenden Albums enthüllt, der die Fackel des Heavy Doom auf die nächste Ebene trägt und zeigt, dass ihre Kreativität nach fast 40 Jahren Existenz keine Grenzen kennt! Sweet Evil Sun beginnt mit einer warnenden Gitarrenrückkopplung, bevor er ein schweres Riff aus dem Ärmel schüttelt, während Johan Langquist gekonnt durch melancholische, winkende Passagen und einen eingängigen Refrain trällert. Sein imposanter Gesang passt perfekt zu jedem Riff und jedem Ton und wirkt wie ein eigenständiges Instrument. Ein brandneues offizielles Musikvideo unterstreicht diese massive Soundwand auf die passende Art und Weise und schürt die Vorfreude auf alles, was noch kommen wird!

Leif Edling über Sweet Evil Sun:

„Ich habe nur etwa eine Stunde gebraucht, um ihn zu schreiben, aber er ist nicht nur der Titeltrack von Sweet Evil Sun, sondern auch einer der besten Songs auf dem Album! Tolles Riff, großartiger Refrain und ein Wahnsinns-Gitarrensolo von Lars! Unmittelbar, episch, heavy, eingängig! It kicks ass!“

Candlemass kehren mit dem überragenden Sweet Evil Sun zu ihren Wurzeln zurück!

Nachdem sie insgesamt 18 Monate an diesem gewaltigen Kunstwerk gearbeitet haben, bringen Candlemass mit Sweet Evil Sun die ganze Größe ihrer frühen Jahre zurück und erforschen Themen wie Ehrgeiz und Streit, Hoffnung und Scheitern. Es ist keine Überraschung, dass der renommierte Produzent Marcus Jidell zusammen mit der Band die massiven, rauchigen Gitarrensounds, das kraftvolle Schlagzeug und den überlebensgroßen Gesang der Band eingefangen hat und ein wirklich einzigartiges, hochwertiges Klangerlebnis bietet. Sweet Evil Sun ist ein Meisterwerk, das den epischen Doom-Metal-Kult von Candlemass ehrt, denn es glänzt durch die Kraft der markerschütternden Riffs, die unglaublichen Gesangsleistungen und den Geist des klassischen Heavy Metal. Das Artwork von Sweet Evil Sun wurde von der geschickten Hand von Erik Rovanperä illustriert, dem Architekten hinter Candlemass‚ visuellem Stil seit Psalms For The Dead (2012).

Leif Edling über das neue Album:

„Sweet Evil Sun handelt von Hoffnung, Streben, Anbetung und Scheitern. Es geht um all die persönlichen Kämpfe, die man hat, aber auch um den nie endenden Verfall der Menschheit. Wir haben über ein Jahr an dem Album gearbeitet und es gibt keinen einzigen schlechten Track darauf! Wir hatten eine fantastische Zeit bei den Aufnahmen und freuen uns schon sehr auf die Veröffentlichung. Es ist Doom, es ist Metal! Es ist die Essenz von Candlemass in einem Album vereint!“

Die Tracklist zu Sweet Evil Sun findet ihr in unserem Release-Kalender:

Der Eröffnungstrack Wizard Of The Vortex zieht den Hörer mit einem so kraftvollen Riff in seinen Bann, dass er sofort gefesselt ist. Jennie-Ann Smith (Avatarium) leiht dem theatralischen, düsteren When Death Sighs ihre wunderschöne Stimme und kreiert ein schimmerndes, ineinander verschachteltes Chor-Duett, das schließlich von aufsteigenden Orgeln und einem marschierenden Rhythmus unterstützt wird. Die eindringliche Atmosphäre wird durch ein erstaunliches Gitarrensolo unterstrichen, das sich wie eine Geschichte liest, während es sich biegt und senkt und das Zeichen des Todes an der Tür des Zuhörers markiert. Die erste Single Scandinavian Gods beginnt mit einem Hammerschlag. Der Song beginnt mit einem dunklen, nordischen Metal-Gesang, der von langsamen und schweren Drums, dröhnenden Gitarren und majestätischem Gesang angetrieben wird und der nächsten Generation geheimnisvolle Geschichten der skandinavischen Mythologie vermittelt!

Sweet Evil Sun wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– Ltd. Die Hard Vinyl Box (nur im Napalm Shop)

– 2LP Gatefold Sun Gelb (nur im Napalm Shop)

– 2LP Gatefold Schwarz

– 2LP Gatefold Violett

– 1CD 6pp Digisleeve

– CD-Digisleeve + Shirt-Bundle

– Digitales Album

Experience Candlemass live in 2022:

22.10.22 SE – Sundsvall / Nordfest

30.10.22 BE – Gent / Desertfest Ghent

19.11.22 DE – Würzburg, Hammer of Doom

Candlemass sind:

Johan Lanquist – Gesang

Lars Johansson – Lead Gitarre

Mappe Björkman – Rhythmus Gitarre

Leif Edling – Bass

Janne Lind – Schlagzeug

