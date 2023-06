Outsound: veröffentlicht ihr Debütalbum „Megatherium“ im Sommer 2023

Die Band Outsound entstand quasi per Zufall nach einem Tribut-Konzert für Chris Cornell Anfang 2018 und begann sofort damit, Material zu entwickeln. Daraus resultierten ihre Debüt-Singles Vertigo Breeze und Missing Out, die beide unabhängig voneinander im Jahr 2020 veröffentlicht wurden.

Zu diesem Zeitpunkt waren die zukünftigen Bandmitglieder Luke am Schlagzeug und Aaron am Bass noch bei der Alternative-Metal-Band Archaós aktiv. Outsounds erste Songs wie Red Lights, Trust The Process und Spirit of the Decade hatten ihren Ursprung im Pop-Rock. Doch mit der Zeit entwickelte sich ihr Sound weiter. Vielleicht drangen die Metal-Einflüsse von Aaron und Luke langsam durch, oder die Gitarristen Steve und Alan bereiteten heimlich eine neue Welle von Riffs vor.

Dieser neue, verfeinerte Sound brachte frische, progressive Riffs mit sich. Sie waren im Hard Rock verwurzelt, aber trugen auch melodische Vocals mit atmosphärischen Bends, scharfen Leads und mitreißenden Breakdowns. Nach weiteren Singles im Jahr 2021 begann Outsound mit dem Schreiben ihres Debütalbums. Im Jahr 2022 begaben sie sich zusammen mit Fintan McKahey ins Ivy Hill Studio, und von dort floss die Magie.

Das Album reißt Stücke aus Blues, Grunge, Heavy Metal und streut sogar ein wenig Beach Boys-artige Harmonien ein. Mit all dem ist Outsound bereit, ihren Wahnsinn an die Massen zu verbreiten. Ihr Debüt-LP Megatherium soll im Sommer 2023 veröffentlicht werden.