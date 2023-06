Eight Sins: bringen ihren neuen Song „Street Trash Two“ heraus

Die Worte Street Trash Two beschreiben perfekt, wofür Eight Sins stehen. Die französische Thrash-Hardcore-Band wurde im Jahr 2006 gegründet und besteht aus einer Gruppe von Freunden, die mit derselben Leidenschaft und demselben Ziel spielen: Ihnen bei jedem Auftritt das Beste zu bieten und den Moshpit in eine Kriegszone zu verwandeln.

Inspiriert vom amerikanischen Thrash Metal und dem New-York Hardcore ist die Musik der Band laut, heavy und scharf – perfekt für Live-Auftritte. Mit über zehn Jahren Aktivität, fünf Alben, mehreren verrückten Musikvideos und zahlreichen Shows in ganz Europa zählt diese Band zu den aktivsten und am meisten geschätzten Bands der französischen Hardcore-Szene. Ihre wachsende Reputation hat ihnen die Möglichkeit gegeben, die Bühne mit berühmten Bands wie Sepultura, Walls Of Jericho, Agnostic Front, Terror, Municipal Waste, Madball, Sick Of It All, Unearth und vielen anderen zu teilen.