Dream Legacy: die neue Single „The Anthem Of Surya“ ist jetzt verfügbar

Dream Legacy ist eine Rockband aus Stuttgart, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, die klassische Härte des Hardrocks der 80er und 90er mit einem modernen Twist zu verbinden. Ihre Mission ist es, den Spirit des Heavy Rock weiterzutragen und gleichzeitig ihre eigene, frische Power einzubringen. Ihre neue Single The Anthem Of Surya ist ein klares Statement ihres Talents. Der

Track beginnt mit einem filmischen Drum-Intro, das auf spannungsgeladenen Reverse-Hits aufbaut und Spannung weckt. Bald explodiert die Musik in einer Wand aus fetten Gitarren, donnernden Drums und dröhnendem Bass. Der Gesang erhebt sich charaktervoll über das Arrangement und verleiht dem Song eine erzählerische Komponente. Die palm muting Gitarren verleihen den Strophen Dichte und erzeugen Spannung, die sich bis zum gewaltigen Refrain steigert. Die Band weiß aber auch, wann sie sich zurücknehmen muss, um Momente der Ruhe zu schaffen, in denen die Gesangsmelodien glänzen. Diese ruhigeren Passagen bilden einen willkommenen Kontrast und unterstreichen Dream Legacys Geschick, Kraft und Nuancen auszubalancieren.

The Anthem Of Surya wurde mit viel Klarheit und Durchschlagskraft produziert und spiegelt das Engagement der Band wider, die Messlatte für Rockmusik höher zu legen und sie für das moderne Publikum relevant zu halten. Fans harter Riffs, hymnischer Vocals und energetischer Rhythmen werden an diesem feurigen, neuen Track voll auf ihre Kosten kommen.

Pre-save Link: https://save-it.cc/artistfy/5LsPICpE