Dream Legacy: stellen neuen Sänger und Albumcover vor

Gute Neuigkeiten aus dem Hause Dream Legacy. Mit Dustin Hönes stellt die Band ihren neuen Sänger vor. Dustin wird den Posten am Mikro nicht nur live, sondern auch bei den kommenden Studioaufnahmen übernehmen.

Kommentar der Band dazu: „Wir wollen bekannt geben, dass wir Dream Legacy mit Dustin Hönes als unseren neuen Sänger verstärkt haben. Unser ehemaliger Sänger André Carswell hat weitere Projekte zu verfolgen und steht der Band deshalb nicht länger zur Verfügung.“

Nachdem Dream Legacy erst kürzlich einen aktuellen Song Let It Rock vom Album Once In A Lifetime veröffentlicht haben, folgt nun das Artwork des Albums, welches am 01.07.2022 erscheint.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: