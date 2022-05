Broilers: geben weitere Termine aufgrund großer Nachfrage bekannt

Endlich geht es wieder los! Über 150.000 Fans fiebern dem Start der großen Broilers-Open-Airs 2022 unter dem Motto Alles Wird Wieder Ok! entgegen!

Gäste: Flogging Molly, Social Distortion, Fever 333, Thees Uhlmann, Dritte Wahl, Sondaschule, Anti Flag, Danko Jones, Slime, The Bones, The Bouncing Souls, Casino Blackout

Die Broilers gehören mit ihrem originellen Signature Sound, einer modernen Mischung aus Punk, Ska und Heritage-Rock’n’Roll, zu den großen Ausnahmenerscheinungen der deutschsprachigen Musikszene. Auch Dank der treffsicheren Texte des Frontmannes und Bandleaders Sammy Amara ist die Band einer der zuverlässigsten Lieferanten für einen amtlichen Live-Abriss in den größten Locations dieses Landes. Ausverkaufte Open Air-Konzerte vor jeweils mehreren zehntausend Zuschauern sprechen dazu ein deutliche Sprache, über 150.000 Fans sicherten sich bereits eine Karte für die Alles Wird Wieder Ok!-Tournee, die in wenigen Wochen beginnt. Denn endlich geht es wieder los! Mit Puro Amor, ihrem dritten Nummer 1- Album in Folge, im Gepäck freuen sich die Broilers auf einen heißen Sommer und geben voller Vorfreude weitere Konzerte in Frankfurt, Krefeld, Venlo und Paderborn für ihre ausgehungerte Anhängerschaft bekannt.

Festival-Feeling in allen Städten durch spektakuläre Support Acts!

Die Broilers sind nach wie vor in erster Linie Musikfans und so wissen sie, was sie ihren Fans neben einer satten Headliner-Show schuldig sind: Ein amtliches Rahmenprogramm mit sorgsam ausgewählten Special Guests, die jeden Termin zu einem eigenen kleine Festival machen!

Und so präsentiert die Band auf jeder Station eine Mischung aus Freundinnen und Freunden und Bands, von denen sie selber Fans sind, ein musikalisches Qualitätsprogramm der Güteklasse A vom Einlass bis zur letzten Note!

Alle Städte, alle Gäste:

11.06.2022 Rostock: IGA Park (+ Dritte Wahl, Sondaschule)

09.07.2022 Essen: Stadion (+ Social Distortion, Fever 333)

21.07.2022 Dresden: Filmnächte am Elbufer (+ Danko Jones, The Bones)

23.07.2022 Hamburg: Open Air am Volkspark (+ Danko Jones, The Bones)

05.08.2022 Berlin: Waldbühne (+ Slime & weitere Gäste in Vorbereitung)

06.08.2022 Berlin: Waldbühne (+ Flogging Molly, The Bouncing Souls)

20.08.2022 Kassel: Messe (+ Anti Flag, Grade 2)

26.08.2022 Gießen: Gießener Kultursommer (+ Casino Blackout)

27.08.2022 Losheim: Strandbad (+ Thees Uhlmann & Band, Casino Blackout)

02.09.2022 AT-Wien: Arena Open Air (Gäste werden noch angekündigt)

Der Vorverkauf für die Termine in Frankfurt, Krefeld und Venlo startet am 04.05.22 um 15:00 Uhr unter www.broilers.de. Bitte beachtet: Der Ticketkauf ist auf 4 Karten pro Termin limitiert. Der Wiederverkauf ist untersagt. Karten für das AStA-Sommerfestival sind verfügbar unter https://asta-sommerfestival.de/tickets/, Tickets für alle anderen Termine gibt es in Deutschland bei eventim.de und überall, wo es Konzertkarten gibt.

Hier noch mal alle Termine der Broilers Tour 2022 auf einen Blick:

23.05.2022 D-Frankfurt, Batschkapp – NEU!

26.05.2022 D-Krefeld, Kulturfabrik – NEU!

28.05.2022 NL-Venlo, Grenswerk- NEU!

02.06.2022 D-Paderborn, AStA Sommerfestival – NEU!

03.06.2022 D-Nürburgring, Rock am Ring

04.06.2022 D-Nürnberg, Rock im Park

11.06.2022 D-Rostock, IGA Park

01.07.2022 D-Uelzen, Almased Arena

02.07.2022 D-Münster, Vainstream Rockfest

09.07.2022 D-Essen, Stadion

21.07.2022 D-Dresden, Filmnächte am Elbufer – AUSVERKAUFT!

23.07.2022 D-Hamburg, Open Air am Volkspark – AUSVERKAUFT!

05.08.2022 D-Berlin, Waldbühne – ZUSATZKONZERT!

06.08.2022 D-Berlin, Waldbühne – AUSVERKAUFT!

19.08.2022 CH-Gampel, Open Air Gampel

20.08.2022 D-Kassel, Messe

26.08.2022 D-Gießen, Giessener Kultursommer

27.08.2022 D-Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air – AUSVERKAUFT!