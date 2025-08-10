Velvet Rush: veröffentlichen neue Single „Trail Of Gold“ und kündigen ihr Debütalbum an

Mit Trail Of Gold veröffentlichen Velvet Rush eine neue Single, die nicht nur musikalisch ein Ausrufezeichen setzt, sondern auch die Richtung für ihr kommendes Debütalbum vorgibt. Der gleichnamige Longplayer erscheint am 26. September 2025 – als CD sowie in einer orange-, gold- und schwarzen Splatter Vinyl-Edition im edlen Gatefold-Cover.
Trail Of Gold ist mehr als ein Song – es ist eine kraftvolle Hymne über das Leben selbst. In poetischen Bildern erzählt der Track von Begegnungen, Abschieden und der flüchtigen Schönheit des Moments. Er feiert das Hier und Jetzt, macht Mut zum Aufbruch und ist ein leidenschaftlicher Aufruf, das Leben mit offenen Armen zu empfangen – intensiv, wild und ohne Reue.
Gleichzeitig liefert der Song einen ersten Vorgeschmack auf das Album, das nicht weniger als ein Manifest ist: Trail Of Gold – elf kompromisslose Songs voller purer Rock’n’Roll-Energie, produziert in den legendären Chameleon Studios von Erfolgsproduzent Eike Freese (u. a. Deep Purple, Slash, Simple Minds). Velvet Rush wirbeln den Staub der 70er auf, schlagen aber ein neues Kapitel auf – modern, druckvoll, authentisch.
Im Mittelpunkt steht Sandra Lian, eine der ausdrucksstärksten Rockstimmen ihrer Generation. Mit voluminösem Ton, rauer Seele und elektrisierender Bühnenpräsenz führt sie Velvet Rush an – wild, selbstbewusst und mit unbändiger Energie. An ihrer Seite: Dennis Henning (Gitarre), Tim Black (Bass) und Tom Zeschke (Drums) – ein tightes Trio, das Groove, Wucht und Tiefe vereint. Gemeinsam entfesseln sie einen Sound, der direkt ins Mark trifft.
Nach dem internationalen Erfolg ihrer ersten Single Euphonia – ausgezeichnet vom Classic Rock Magazine UK als Best Rock Song of the Week – folgten Support-Shows für Jerry Cantrell (Alice In Chains). Im Herbst 2025 geht es mit dem neuen Album auf große Europa-Tour gemeinsam mit The Vintage Caravan.
Mit Trail Of Gold schlagen Velvet Rush ein neues Kapitel auf. Für alle, die den Rock’n’Roll nicht nostalgisch verklären, sondern leben wollen – laut, ehrlich, frei.
Festivals:
23.08.25 Ackerbrand Festival
29.09.25 Stadtfest Eisenhüttenstadt
06.09.25 Rock am See Tender
12.09.25 Dissen Skurill
29.11.25 Metal Hammer Paradise Festival
The Vintage Caravan Support:
25.09.25 BE Brüssel Botanique
26.09.25 FR Paris Petit Bain
28.09.25 DE Hannover Faust
29.09.25 DE Berlin Frannz
30.09.25 DE Hamburg St. Pauli Bahnhof
01.10.25 DE Dortmund Piano
02.10.25 NL Tilburg Hall of Fame
03.10.25 DE Köln Volta
04.10.25 DE Karlsruhe P8
07.10.25 DE Tübingen Sudhaus
08.10.25 DE Bielefeld Forum
09.10.25 DE Jena KuBa
10.10.25 DE Aschaffenburg Colos Saal
12.10.25 AT Wien Arena