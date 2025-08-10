Velvet Rush: veröffentlichen neue Single „Trail Of Gold“ und kündigen ihr Debütalbum an

Mit Trail Of Gold veröffentlichen Velvet Rush eine neue Single, die nicht nur musikalisch ein Ausrufezeichen setzt, sondern auch die Richtung für ihr kommendes Debütalbum vorgibt. Der gleichnamige Longplayer erscheint am 26. September 2025 – als CD sowie in einer orange-, gold- und schwarzen Splatter Vinyl-Edition im edlen Gatefold-Cover.

Trail Of Gold ist mehr als ein Song – es ist eine kraftvolle Hymne über das Leben selbst. In poetischen Bildern erzählt der Track von Begegnungen, Abschieden und der flüchtigen Schönheit des Moments. Er feiert das Hier und Jetzt, macht Mut zum Aufbruch und ist ein leidenschaftlicher Aufruf, das Leben mit offenen Armen zu empfangen – intensiv, wild und ohne Reue.

Gleichzeitig liefert der Song einen ersten Vorgeschmack auf das Album, das nicht weniger als ein Manifest ist: Trail Of Gold – elf kompromisslose Songs voller purer Rock’n’Roll-Energie, produziert in den legendären Chameleon Studios von Erfolgsproduzent Eike Freese (u. a. Deep Purple, Slash, Simple Minds). Velvet Rush wirbeln den Staub der 70er auf, schlagen aber ein neues Kapitel auf – modern, druckvoll, authentisch.

Im Mittelpunkt steht Sandra Lian, eine der ausdrucksstärksten Rockstimmen ihrer Generation. Mit voluminösem Ton, rauer Seele und elektrisierender Bühnenpräsenz führt sie Velvet Rush an – wild, selbstbewusst und mit unbändiger Energie. An ihrer Seite: Dennis Henning (Gitarre), Tim Black (Bass) und Tom Zeschke (Drums) – ein tightes Trio, das Groove, Wucht und Tiefe vereint. Gemeinsam entfesseln sie einen Sound, der direkt ins Mark trifft.

Nach dem internationalen Erfolg ihrer ersten Single Euphonia – ausgezeichnet vom Classic Rock Magazine UK als Best Rock Song of the Week – folgten Support-Shows für Jerry Cantrell (Alice In Chains). Im Herbst 2025 geht es mit dem neuen Album auf große Europa-Tour gemeinsam mit The Vintage Caravan.

Mit Trail Of Gold schlagen Velvet Rush ein neues Kapitel auf. Für alle, die den Rock’n’Roll nicht nostalgisch verklären, sondern leben wollen – laut, ehrlich, frei.

Festivals:

23.08.25 Ackerbrand Festival

29.09.25 Stadtfest Eisenhüttenstadt

06.09.25 Rock am See Tender

12.09.25 Dissen Skurill

29.11.25 Metal Hammer Paradise Festival

The Vintage Caravan Support:

25.09.25 BE Brüssel Botanique

26.09.25 FR Paris Petit Bain

28.09.25 DE Hannover Faust

29.09.25 DE Berlin Frannz

30.09.25 DE Hamburg St. Pauli Bahnhof

01.10.25 DE Dortmund Piano

02.10.25 NL Tilburg Hall of Fame

03.10.25 DE Köln Volta

04.10.25 DE Karlsruhe P8

07.10.25 DE Tübingen Sudhaus

08.10.25 DE Bielefeld Forum

09.10.25 DE Jena KuBa

10.10.25 DE Aschaffenburg Colos Saal

12.10.25 AT Wien Arena