Villain Of The Story: veröffentlichen Coverversion des Breaking Benjamin Hits „Blow Me Away“

Die Metalcore-Band Villain Of The Story feiert ihre Liebe zu Videospielen mit einem Cover des berühmten Soundtracks von Breaking Benjamin aus Halo 2, dem Titel Blow Me Away. Sie fügen ihren eigenen einzigartigen Hard Rock- und Modern Metal-Stil hinzu, während sie die Essenz des Originals bewahren.

Hört euch Blow Me Away jetzt an: https://vots.lnk.to/BlowMeAway

Kürzlich gab die Band ihr mit Spannung erwartetes neues Album Convergence: Two Minds In One bekannt, das am 26. September 2025 erscheinen wird. Das Album wird über Out Of Line Music veröffentlicht und kann jetzt auf CD und Vinyl vorbestellt werden.

Seitdem der neue Sänger Cody Crook zur Band gestoßen ist, hat sich der Sound und die Energie von Villain Of The Story grundlegend verändert. Mit Convergence: Two Minds In One liefert die Band ihr persönlichstes, filmischstes und unbarmherzigstes Album bis heute. Das Album, das am 26. September veröffentlicht wird, markiert ein kraftvolles neues Kapitel: eine Wiedergeburt, die durch emotionale Tiefe, vokale Evolution und eine Erzählung geprägt ist, die ebenso stark fesselt wie die Breakdowns knallen.

Das Album steht an einem Scheideweg zwischen Licht und Dunkelheit, Heilung und Zerstörung. Mit der Hinzunahme von Cody erhebt sich Villain Of The Story aus der Unsicherheit und präsentiert ein Album, das messerscharfen Metalcore, fesselnde Melodien und rohe Erzählkunst auf eine Weise vereint, die nur wenige Bands wagen. Klanglich drängt die Band ihren Sound weiter als je zuvor, jeder Track ist mit Emotionen durchzogen und mit Bedacht gestaltet.

Dies ist mehr als nur ein Album – Convergence erzählt eine Geschichte von Schmerz, Liebe, Verlust und innerem Krieg. Es folgt einem Mann, der von Trauma heimgesucht wird und dem metaphorischen (oder vielleicht wörtlichen) Dämon, der sich von seinem Leiden ernährt. Eine Geschichte von Erlösung, die zur Tragödie wird, in der die Liebe ihn einst rettete, aber der Verlust droht, alles zu zerstören. Der abschließende Titeltrack Two Minds In One bringt alles auf den Punkt und stellt die ultimative Frage: Wer hat wirklich die Kontrolle?

Convergence: Two Minds In One – Tracklist:

1. Shame

2. Broken Promises

3. What Do You See In Me?

4. Face It

5. The First Time feat. Trevor Borg

6. The Love You Took Away

7. Waves

8. Ishimura

9. Two Minds In One

„The overall theme of the album is that not all stories have a happy ending. In the end there are choices we can make to either become the worst versions of ourselves when things fall apart, or embrace the pain and try to rebuild.“ – Villain Of The Story

Egal, ob ihr Villain Of The Story von Anfang an begleitet oder gerade erst ihren Sound entdeckt, Convergence: Two Minds In One beweist, dass diese Band nicht nur mit Veränderungen überlebt, sondern darin aufblüht!

Villain Of The Story sind:

Christian Grey (Gesang)

Cody Crook (Gesang)

Cody Pauly (Gitarre)

Page Brownie (Bass)

