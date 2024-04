Night Laser: veröffentlichen neue Single und Video „Way To The Thrill“

Hamburgs Sleaze-Rocker #1 Night Laser veröffentlichen mit Way To The Thrill eine neue Single und das dazugehörige Video. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum Call Me What You Want enthalten.

Call Me What You Want erscheint am 24. Mai 2024 über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, LP-Version, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://NightLaserSPV.lnk.to/CallMeWhatYouWant

Night Laser live 2024:

06.05. Hamburg – Logo

09.05. München – Backstage *

10.05. Memmingen – Kaminwerk *

11.05. Stuttgart – Im Wizemann *

16.05. Nürnberg – Hirsch *

17.05. Wacken – LGH *

18.05. Siegburg – Kubana *

23.05. Aschaffenburg – Colos-Saal *

24.05. Leipzig Hellraiser *

25.05. Karlsruhe – Substage *

30.05. Augsburg – Spectrum *

01.06. Burglengenfeld – VAZ *

22.06. Welsberg – Sicking High Rock

13.07. Berlin – Orwohaus Festival

23.08. Hennigsdorf – Stadtfest

14.12. Braunschweig – KufaHaus

* (Special Guest von Freedom Call)

Weitere Infos zu Night Laser und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: