Night Laser: veröffentlichen neue Single und Video

Kein Zweifel: Die große musikalische Weiterentwicklung der Hamburger Sleaze-Rocker Night Laser ist auf ihrem neuesten Studioalbum Call Me What You Want in jeder einzelnen Note zu spüren.

Die fünfköpfige Band hat die gesamte Erfahrung aus den drei Vorgängerscheiben Fight For The Night (2014), Laserhead (2017) und Power To Power (2020) sowie den mehr als 200 Konzerten gebündelt und in ihre bislang abwechslungsreichste und kraftvollste Studioproduktion einfließen lassen.

Verantwortlich dafür sind – neben den Bandgründern/Brüdern Benno (Gesang) und Robert Hankers (Bass) – die Neuzugänge Felipe Zapata Martinez, Vincent Hadeler (beide Gitarre) und Schlagzeuger Ingemar Oswald, aber auch Produzent Dirk Schlächter (Gamma Ray, Ross The Boss) und Mix/-Mastering-Koryphäe Eike Freese (u.a. Deep Purple, Helloween, Simple Minds).

Das grandiose Ergebnis hat sicherlich verschiedene Gründe, aber vor allem einen speziellen: Call Me What You Want basiert auf echtem Teamwork! „Im Unterschied zu unseren bisherigen Scheiben haben wir diesmal die Ideen und Visionen aller Beteiligten in einen Topf geworfen, die Zutaten kräftig umgerührt, und dann im Studio das Beste aus jedem Einzelnen herausgeholt“, strahlt Bassist Robert Hankers und fügt hinzu: „Dadurch sind die Songs noch vielseitiger und facettenreicher geworden. In unserem Fall war es absolut hilfreich, so viele verschiedene Köche am Start zu haben.“

Veröffentlicht wird Call Me What You Want am 24. Mai 2024 über Steamhammer/SPV als CD, Vinyl und digitaler Download. Bereits vorab werden mit den Album-Openern Bittersweet Dreams und später Way To The Thrill, und der Hymne Don´t Call Me Hero mindestens drei Singles inklusive Videos ausgekoppelt.

Das Video könnt ihr hier sehen:

Call Me What You Want Tracklist:

1. Bittersweet Dreams

2. Way To The Thrill

3. No More Changes

4. Don’t Call Me Hero

5. Law Of The Vulture

6. Laser Train

7. Travelers In Time

8. Captain Punishment

9. Fiddler On The Roof

10. Thin Ice (Bonustrack for CD-Version)

11. Über-Alman (Bonustrack for CD-Version)

Call Me What You Want erscheint am 24. Mai 2024 über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, LP-Version, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://NightLaserSPV.lnk.to/CallMeWhatYouWant

Night Laser live 2024:

13.04. Hameln – Regenbogen

06.05. Hamburg – Logo

22.06. Welsberg – Sicking High Rock

13.07. Berlin – Orwohaus Festival

23.08. Hennigsdorf – Stadtfest

14.12. Braunschweig – KufaHaus

https://nightlaser.de/

https://www.facebook.com/nightlaserofficial