The Holy: mit neuem Album „Ländmark“ auf Tour

Kürzlich hat die Alternative-Rock-Band The Holy aus Finnland ihr lang erwartetes drittes Album Ländmark veröffentlicht (hier streamen).

Sänger Eetu Henrik Iivari über die Hintergründe: „Nach unserem stark konzeptionell ausgerichteten zweiten Album Mono Freedom wollte ich etwas ganz anderes. Ich wollte, dass die Erzählungen alles Mögliche abdecken und die Songs nur ihre eigenen Mikrokosmen sind. Aber nach den andauernden Jahren des Schreckens seit 2020 hatte ich zunehmend das Gefühl, dass nicht viele breit angelegte Themen gerade jetzt einen Song verdienen. Ich kam immer wieder auf die Liebe, das Konzept von Heimat, die Bindung an die Familie, woher man kommt und was das bedeutet, zurück. Wirklich grundlegende Bedürfnisse und Fragen des Lebens und des Einzelnen.“

Im März werden The Holy ihre neuen Songs dem Publikum in ihrer finnischen Heimat live präsentieren, mit einem Auftritt beim Orange Blossom Special (17. – 19.05.) in Beverungen ist eine erste Festivalshow in Deutschland bestätigt. Im Oktober wird das Quintett dann eine ganze Tour spielen, die Termine finden sich unten.

Ländmark gibt einen ersten Vorgeschmack auf die Konzerte, wie Iivari erklärt: „Wir wollten dieses Mal wirklich unsere Live-Energie einfangen. Live zu spielen, bedeutet uns alles. Viele Bands sagen das, aber in unserem Fall ist es definitiv die Wahrheit. Das muss auch auf unseren Alben ganz deutlich werden.“

The Holy live:

17. – 19.05. Beverungen, Orange Blossom Special

21.10. Aschaffenburg, Colos Saal

22.10. Langenberg, KGB Kultur.Güter.Bahnhof.

23.10. Berlin, Privatclub

25.10. Hamburg, headCRASH

26.10. Köln, Yard Club Kantine

