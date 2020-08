Verlosung: zwei Out Of Line CD-Pakete mit Groovenom, Night Laser und dem Awake The Machines 8 Sampler

Time For Metal und Out Of Line verlosen zwei Out Of Line CD-Pakete mit Groovenom, Night Laser und dem Awake The Machines 8 Sampler.

Nach ihrem Debüt Fight For The Night (2014) und Laserhead (2017) präsentieren Night Laser jetzt Ende August ihr drittes Studioalbum Power To Power HIER! geht es direkt zum Review. Zur Verlosung steht der Vorgänger Laserhead. Zudem gibt es das Wir Müssen Reden Album der Band Groovenom, welches im letzten Jahr veröffentlicht wurde.

Die Gewinne sehen wie folgt aus:

1x Night Laser – Laserhead und dem Awake The Machines 8 Sampler

1x Groovenom – Wir Müssen Reden und dem Awake The Machines 8 Sampler

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 01.09.2020!