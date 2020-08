In Flames: veröffentlichen Lyric Video zum Song „Bullet Rude“ (Re-Recorded Version)

Das schwedische Metal Kraftpaket In Flames veröffentlicht heute ein Lyric Video für ihre Re-Recorded Version von Bullet Ride vom kommenden Clayman (20th Anniversary Edition) , welches am 28. August via Nuclear Blast erscheint.

Um zwei Jahrzehnte ihres hochgelobten Durchbruchs zu feiern, haben In Flames vor Kurzem die Clayman 2020 Bonus Tracks veröffentlicht, welche vier neu aufgenommene Songs ebenso wie ein Instrumental beinhalten und auf allen digitalen und Streamingdiensten via Nuclear Blast erhältlich sind.

