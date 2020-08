Sólstafir: neues Album 06.11.2020 erste Single inkl. Video online

Sólstafir sind seit jeher eine außergewöhnliche Band. Das liegt nicht nur an ihrer mystischen isländischen Heimat in deren Sprache sie hauptsächlich ihre Texte verfassen oder daran, dass sie sich von einer Black Metal Band zu einer sehr variablen (Post) Rock Band entwickelt haben, es liegt viel mehr an dem Gesamtkonzept das Sólstafir bei jeder Veröffentlichung, immer wieder überraschend und leicht abweichend vom Vorgänger, präsentiert. Für viele hat die Band etwas Magisches an sich – eine Aura, die man nur schwer beschreiben kann – dafür muss man ihre Musik hören und verstehen.