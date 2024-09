Tetrarch: melden sich mit neuer Single „Live Not Fantasize“ zurück

Geprägt von unermüdlicher Ausdauer und musikalischem und produktionstechnischem Talent, ist der unaufhaltsame Aufstieg der modernen Nu-Metal-Stars Tetrarch in der Szene seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums Freak (2017) und ihrem hoch gelobten Napalm Records-Debüt Unstable (2021), deutlich spürbar. Jetzt, nach drei Jahren intensiven Wachstums, freut sich die Band immens, ihren ersten neuen Song zu veröffentlichen – und damit die nächste Ära einzuleiten.

Nach der Weltpremiere auf SiriusXM Liquid Metal mit Jose „Metal Ambassador“ Mangin, erscheint Tetrarchs packende, vom Industrial der 90er inspirierte Hymne Live Not Fantasize. Hämmernde Gitarren und treibende Drums verschmelzen mit intensiven elektronischen Verzierungen, während die Gitarren-Ikone der neuen Generation, Diamond Rowe, den düsteren Gesang von Josh Fore mit schnellen Riffs und einem dynamischen, packenden Gitarrensolo gekonnt untermalt.

Zusammen mit einem hochwertigen, energiegeladenen Musikvideo bietet der Track – koproduziert vom renommierten Produzenten Dave Otero und den Bandmitgliedern Diamond Rowe und Josh Fore – eine intensive Vorschau auf das, was wir von Tetrarch im neuen Jahr erwarten können.

Gitarristin Diamond Rowe sagt über den Track und das Video:

„Wir freuen uns sehr, Live Not Fantasize der Welt präsentieren zu können. Es hat uns viel Spaß gemacht, diesen Song zu schreiben, weil er so heavy und aggressiv ist, aber trotzdem einen tollen, eingängigen Refrain hat, der im Kopf hängen bleibt. In diesem Song geht es darum, sich niemals von negativen Gefühlen und Gedanken bestimmen zu lassen. Und alles zu tun, was man kann, um harte Zeiten zu überstehen und Frieden in sich selbst zu finden – damit man leben kann, anstatt von etwas Besserem zu träumen.“

Im nächsten Jahr wird es mehr News von Tetrarch geben, denn wie die US Guitar World bereits festgestellt hat: „Tetrarch are on the verge of world domination!

Die bissige Mentalität eines Außenseiters ist nicht nur das Herzstück von Tetrarch – sie bildet auch das klangliche Gerüst der Band. Die Band kombiniert energiegeladene, moderne musikalische Aggression mit lyrischer Ehrlichkeit, während sie stolz die Wurzeln des Nu Metals ehrt. Sie führt die neue Welle des Genres an – sie spricht Fans innerhalb und außerhalb der Metal-Szene an und bietet Neulingen mit Begeisterung einen Zugang zu ihrer Musik.

Durch unermüdliche harte Arbeit und unnachgiebige Entschlossenheit, hat sich Tetrarch als eine der besten neueren Bands in der Metalwelt etabliert und die Aufmerksamkeit wichtiger Medien wie Pollstar, Billboard, Revolver, Alternative Press, Guitar World, Guitar Player, Premier Guitar, Kerrang! und Metal Hammer auf sich gezogen, in denen die Lead-Gitarristin Diamond Rowe als erste afroamerikanische, weibliche Lead-Gitarristin im Heavy Metal vorgestellt wurde. Die Band ist in Spotify-Playlisten wie Kickass Metal, Rock Hard, New Blood und Metal Tracks vertreten und wurde auch von Apple Music unterstützt und tauchte in mehreren zusätzlichen Playlists auftauchten.

Das letzte Album von Tetrarch, Unstable, wurde von den Kritikern hoch gelobt. Die Debütsingle I’m Not Right knackte bei Veröffentlichung die Mediabase Active Rock Top 30 und hat bis heute über 13 Millionen plattformübergreifende Streams erreicht. Die Nachfolgesingle You Never Listen wurde von SiriusXM, HardDrive, Full Metal Jackie und vielen anderen führenden aktiven Rocksendern des Landes unterstützt. Nach Auftritten auf großen Festivals wie Epicenter und Exit 111, sowie Tourneen mit Genre-Ikonen wieSevendust, Atreyu und Nonpoint sind Tetrarch bereit, sich mit ihrem mächtigen nonkonformistischen Geist, der sie seit dem ersten Tag antreibt, auf die nächste Stufe ihrer Karriereleiter zu begeben.

Tetrarch sind:

Josh Fore – Gesang, Gitarre

Diamond Rowe – Lead Gitarre

Ryan Lerner – Bass

Ruben Limas – Schlagzeug

