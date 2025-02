Tetrarch: veröffentlichen neue Single und kündigen Album an

Der steile Aufstieg der Modern-Metal-Stars Tetrarch war bereits mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums Freak (2017) spürbar und setzte sich mit dem gefeierten Napalm-Records-Debüt Unstable (2021) eindrucksvoll fort. Nach vier Jahren stetiger Weiterentwicklung und der Ernennung von Leadgitarristin Diamond Rowe zur ersten weiblichen Signature-Künstlerin der legendären Marke Jackson Guitars, wird die Band am 9. Mai 2025 ihr bahnbrechendes drittes Album The Ugly Side Of Me über Napalm Records veröffentlichen. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.

Mit einer starken Produktion unter der Leitung des renommierten Produzenten Dave Otero in Zusammenarbeit mit Diamond Rowe und Josh Fore liefert The Ugly Side Of Me eine perfekte Kombination aus Härte, eingängigen Melodien und meisterhaftem Songwriting. Tetrarch werden mit diesem Werk ihre bisherigen Erfolge – von millionenfachen Streams und Views über prominente Platzierungen in großen Playlisten bis hin zu internationalen Tourneen mit Genregrößen wie Sevendust und Atreyu – noch übertreffen.

Um die heutige Albumankündigung zu feiern, veröffentlicht die Band die zweite Single des Albums, das hymnische Never Again (Parasite), zusammen mit einem neuen Musikvideo. Der herausragende Track – auf dem Diamond Rowe zum ersten Mal ihre Skills als Sängerin beweist und der auf die erste Single Live Not Fantasize folgt – kombiniert mächtige Grooves, eindringliche Atmosphäre und emotionale Texte und wird von der enormen stimmlichen Bandbreite von Frontmann Josh Fore getragen und stellt erneut die Vielseitigkeit der Band unter Beweis stellt.

Tetrarch über den Track und das Video:

„Wir freuen uns sehr, endlich die Veröffentlichung unseres kommenden Albums The Ugly Side Of Me sowie unserer zweiten Single Never Again (Parasite) ankündigen zu können. Wir hatten sehr viel Spaß beim Schreiben dieses Songs. Er ist sehr stimmungsvoll und düster, aber textlich kann sich jeder ganz einfach damit identifizieren. Im Grunde geht es darum, das Vertrauen in sein Umfeld zu verlieren – während man sich gleichzeitig immer weiter isoliert und das Gefühl für sich selbst verliert. Es geht aber auch darum, sich zurückzukämpfen und zu sagen: „Das wird mir nie wieder passieren“. Dieser Song zeigt eine ganz andere Seite unserer Band, besonders nach unserer letzten Single Live Not Fantasize.

Außerdem ist es das erste Mal, dass Diamond nicht nur im Background singt, und wir freuen uns sehr, dass jeder ihre Stimme auf diese Weise hören kann.“

Wer sich die Frage stellt, ob eine Band die Grenzen von Metal und Hard Rock in die Zukunft verschieben kann, dem sei Tetrarch als Antwort ans Herz gelegt. Tetrarch vereinen einen aggressiven Sound mit ehrlichen Texten, kraftvollen Refrains und einprägsamen Melodien, die Nu Metal auch 25 Jahre nach seinem Höhepunkt neu definieren. Sie schaffen dabei eine perfekte Balance, die sowohl jungen Hörern den Einstieg ins Genre ermöglicht, aber auch alteingesessene Fans begeistern wird.

Unstable (2021), das Napalm-Records-Debüt der Band, wurde von den Kritikern hoch gelobt. Die Debütsingle I’m Not Right schaffte es in die Mediabase Active Rock Top 30 und hat bis heute über 15 Millionen plattformübergreifende Streams erreicht. Die Nachfolgesingle You Never Listen wurde später von SiriusXM, HardDrive, Full Metal Jackie und vielen anderen großen Rocksendern des Landes unterstützt.

The Ugly Side Of Me bietet zehn Tracks, die mit starkem Songwriting beeindrucken. Die erste Single Live Not Fantasize überzeugt mit einem unverkennbaren 90s-Industrial-Vibe, rasanten Riffs und einem Gitarrensolo, das zweifellos jedem Hörer Gänsehaut über den Rücken jagt. Die Single erschien mit dem Verkaufsstart von Diamond Rowes Signature-Gitarre und zeigt, welches enorme Standing die Band sich bereits in jungen Jahren erarbeitet hat. Weitere Highlights des Albums sind der kraftvolle Opener Anything Like Myself, in dem Fores markante Screams und Ruben Limas’ mitreißende Drums besonders hervorstechen. Der hymnische Track Best Of Luck beeindruckt mit Ryan ‚Dooms‘ Lerners rhythmischen Basslines und Rowes kreativen Riffs. Melodische Stücke wie Erase und Cold überzeugen mit kunstvollen Soli, während die düsteren Tracks Headspace und The Only Thing I’ve Got einen Blick auf eine etwas andere Seite von Tetrarch ermöglichen. Thematisch behandelt The Ugly Side Of Me die dunklen Seiten der Selbstkritik und vermittelt eine wichtige Botschaft: Was oft als Schwäche wahrgenommen wird, kann sich als unsere größte Stärke entpuppen.

Die Metal-Szene ist bereit für eine neue Generation von Genrehelden und Tetrarch stehen unangefochten an vorderster Front. Oder wie Guitar World treffend bemerkt:

„Tetrarch stehen kurz vor der Übernahme der Weltherrschaft.“

The Ugly Side Of Me Tracklist:

1. Anything Like Myself

2. Never Again (Parasite)

3. Live Not Fantasize

4. Erase

5. The Only Thing I’ve Got

6. Best Of Luck

7. Crawl

8. Cold

9. Headspace

10. The Ugly Side Of Me

The Ugly Side Of Me wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1 CD Digisleeve

– 1 LP Vinyl Gatefold Crystal Clear – limitiert auf 800 Stück

– 1 LP Vinyl Gatefold Die Hard Edition w/ Tote Bag + Slipmat – Napalm Records Mailorder only, limitiert auf 200 Stück

-Digital Album

Tetrarch sind:

Josh Fore – Gesang/Gitarre

Diamond Rowe – Lead Gitarre

Ryan „Dooms“ Lerner – Bass

Ruben Limas – Schlagzeug

