Wrecking Ball Vol 2: Thrash-Geballer am 08.03.2025 im Jam Club in Koblenz

Am 08.03.2025 wird im Jam Club in Koblenz die Abrissbirne eingesetzt! Wrecking Ball Vol 2 heißt es dann. Das bedeutet, ihr bekommt eine mehr als ordentliche Portion Thrash-Geballer! Den Jam Club dem Erdboden gleichmachen werden an diesem Abend vier in der (Underground) Thrash Szene wohlbekannte Bands:

Riotforce (Neuss)

Die aus Neuss, Nordrhein-Westfalen, stammende Band ist noch blutjung und besteht aus Members bzw. Ex-Members von Erazor, Abyssaria und Zwielicht.

Reflexor (Gießen)

Bereits 16 Jahre auf dem Buckel haben die Hessen Reflexor. Neben einigen EPs kann man mit Pyroclastic Extinction einen Longplayer aufweisen.

Suicide Of Society (Siegen)

Aus dem Siegener Land kommen Suicide Society, die mit der Abrissbirne in War Investment investiert haben. So jedenfalls der Titel ihres aktuellen Albums.

Spread Of Disease (Koblenz)

Die Koblenzer Spread Of Disease um Frontmann Niko Krug haben nicht nur auf den Andernach Metaldays 2024 und zuletzt im Florinsmarkt mit den Indern Against Evil gezeigt, dass sie scharf wie Curry sind.

Euch erwartet am 08.03.2025 ein erstklassiges (Underground) Event im Jam Club in Koblenz, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet! Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 10 – 13 Euro (pay what you want).

Hier kommt ihr zur Facebook-Eventseite.