Presented by TFM.rocks: Against Evil und Spread Of Disease am 28.08.2024 im Florinsmarkt, Koblenz

Künstler: Against Evil, Spread Of Disease

Ort: Florinsmarkt Koblenz, Burgstrasse 16, 56068 Koblenz

Datum: 28.08.2024

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Kosten: 16 Euro VVK, 18 € AK

Veranstalter: Florinsmarkt / Bands

Setlisten:

Spread Of Disease

Against Evil Pyromaniac Retribution Deadmen’s Curse The Art Of Violence The Giant Brainwashed Fight Them Back For Those Left To Die The Saw Is The Law Lock’N Load (Intro) Give ’Em Hell Killing Machine Full Spead Ahead Stand Up And Fight End Of The Line Lights Out The Sound Of Violence Warriors Speed Demon / Stay Dead! Creature / The Enemy Within All Hail The King Sentenced Of Death Metal Or Nothin‘ Hellfire

2019 hatte es eine deutsche Facebook-Gruppe geschafft, mit ihrem Projekt Curry (hier gibt es mehr Infos zum Projekt Curry) die indische Heavy Metal Band Against Evil nach Europa zu holen! Ein Märchen wurde wahr, sowohl für die Band als auch für die Fans! Bereits 2019 zerlegten Against Evil den altehrwürdigen Florinsmarkt im Herzen der Koblenzer Altstadt. Nun, fünf Jahre später, gastieren Against Evil erneut im Florinsmarkt und haben sich die Koblenzer Lokalmatadoren Spread Of Disease als Anheizer für heute Abend mitgebracht!

Wir sind früh genug vor dem Florinsmarkt. Jochen sitzt wie immer am Einlass und begrüßt Heike und mich herzlich. Vor dem Florinsmarkt werde ich bereits von den Musikern von Against Evil und Spread Of Disease begrüßt. Ebenfalls vor dem Florinsmarkt treffe ich Tourorganisator und Doc Gator Labelchef Oliver Rix, mit dem ich mich noch einige Zeit unterhalte. Dann aber mal rein und schauen, was drinnen los ist. Der Florinsmarkt ist für einen Mittwoch recht gut gefüllt und es ist ziemlich heiß. Es ist noch etwas Zeit bis zum Gig von Spread Of Disease, also wegen der Hitze dann noch mal raus. Allerdings gibt es draußen auch kaum Abkühlung. Das Einzige, was heute Abend etwas Abkühlung bringt, ist das leckere wohltemperierte Klavier, Entschuldigung Bier meine ich natürlich, im Florinsmarkt.

Dann beginnt es auch schon mit Spread Of Disease. Die noch junge Koblenzer Thrash Formation hat sich mittlerweile in der hiesigen Metalszene etabliert und bereits einige Gigs hinter sich! Eine Bürde, allerdings auch eine Ehre für die Jungs war es, im Mai bei den Andernach Metaldays 2024 das Festival zu eröffnen. Die Formation um Frontmann Niko Krug hat nicht nur dies mit Bravour gemacht, sondern leistet auch heute Abend ganze Arbeit. Zuerst muss ich mir allerdings die Augen reiben, denn ich sehe nur ein Trio auf der kleinen Bühne des Florinsmarktes. Bisher kannte ich allerdings die Band nur als Quartett. Niko erklärt mir anschließend, dass ihr zweiter Gitarrist recht kurzfristig aus der Band ausgeschieden ist. Den Gig hier mit Against Evil wollte man allerdings unbedingt spielen.

Das klappt auch recht gut als Trio hier heute Abend, denn Niko und seine beiden Mitspieler legen hier richtig gut los und zünden schon mal als Pyromaniacs das Feuer hier im Florinsmarkt. Die Jungs werden von Strahlern noch einmal extra angeleuchtet, was natürlich vorteilhaft ist, um Bilder von der Band zu machen, allerdings die Hitze für die Musiker auf der Bühne nochmals erhöht. Bassist und Sänger Niko zeigt bei seiner Performance ein Grinsen wie Jack Nicholsen in Shining 😀 Echt eine coole Show, in der sie unter anderem auch die Songs Deadmen’s Curse, The Art Of Violence und The Giant bringen. Zwischendurch entledigt sich Niko seines T-Shirts und kommt verschwitzt seinem Double Jack Nicholson noch ein Stück näher 😀 Die Old School Thrasher hier gehen voll mit und schlagen zurück / Fight Them Back! Zwischendurch muss ich aufgrund der Hitze allerdings immer mal wieder raus, wie auch anschließend bei Against Evil. Schnell sind die Jungs schon am Ende ihrer heutigen Setliste. Als Zugabe gibt es noch den Sodom-Klassiker The Saw Is The Law. Absolut klasse Show der Koblenzer Jungs, die hier schwer eingeheizt haben.

Der Sound wird heute Abend mal wieder hervorragend von Andi „The Wicked“ Dötsch abgemischt. Tolle Arbeit, die er hier immer leistet.

In den Umbauarbeiten dann wieder raus und „Schwätzchen“ halten. Ich frage Niko Krug, ob man denn als Trio weitermachen wolle nach diesem tollen Gig. Nein, man wolle schon einen weiteren Gitarristen wieder an Bord haben, entgegnet er mir. Mit ihrem Schlagzeuger Martin Kupp unterhalte ich mich noch einige Zeit und stelle fest, dass wir doch einen ähnlichen Musikgeschmack haben.

Dann geht es weiter mit Against Evil. Die Gesichter einiger Fans sieht man hier im Florinsmarkt eigentlich selten, sind sie doch extra wegen Against Evil heute nach Koblenz angereist. Allerdings ist die Freude auf ihren Gesichtern wirklich groß.

Es waren einmal vier Musiker in Indien. Noble John (Schlagzeug), Shasank Venkat (Gitarre), Sravan Chakravarthi (Gitarre und Gesang) und Siri Sri (Bass und Gesang) fanden sich zusammen, um im Land der heiligen Kühe zusammen Heavy Metal zu spielen. Da sie in einem frommen Land wohnten, nannten sie ihre Band Against Evil … wie heißt es doch zum Schluss so schön im Märchen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie im Florinsmarkt (oder so ähnlich). Hier im Florinsmarkt haben die sehr sympathischen Inder ja bereits bei ihrer ersten Tour 2019 gespielt. Damals durfte ich, wie heute auch, dabei sein. Also das Märchen geht in eine weitere Runde!!!

Musikalisch gibt es nun von Against Evil erstklassigen Heavy Metal in Tradition von Iron Maiden und Judas Priest. Dies allerdings mit einer erheblichen frischen Brise Power. Den Jungs merkt man von der ersten Minute an, dass sie total happy sind, wieder hier zu sein und dass sie Spaß dabei haben. Kein Altherren Rock ’n‘ Roll, sondern Underground Metal Spielfreude. Gleich nach dem Intro kommt mit Give ’Em Hell der Titeltrack ihres neuen Studioalbums Give ’Em Hell aus diesem Jahr. Das bleibt allerdings nicht der einzige Song des aktuellen Albums, denn mit Killing Machine und Full Spead Ahead folgen gleich weitere Songs des Albums.

Nachdem Spread Of Disease eben schon das Feuer hier im Florinsmarkt entfacht haben, brennt es nun lichterloh. Das geht auch nicht anders, denn die Band hat hier einige Die-Hard-Fans am Start. Ich denke mal, Against Evil könnten hier machen, was sie wollten und die Fans wären trotzdem begeistert. Allerdings verstehen die sympathischen Musiker es wirklich, die Fans mitzunehmen und zu begeistern. Bei Stand Up And Fight, dem Klassiker vom ersten Album All Hail The King, grölen dann alle mit. Die Army Of Four setzt dann mit dem gleichnamigen Titelsong dieses Albums noch einen drauf. Stagediving sieht man im Florinsmarkt nicht so oft, allerdings wagt sich heute dann doch jemand der Against Evil Fans. Bei Against Evil gibt es nur eins: Metal Or Nothing! Der höllisch heiße Abend geht dann mit Hellfire zu Ende.

Kurz noch Bilder mit den Bands machen, dann sind erst mal alle Musiker draußen, um Luft zu schnappen. Ein Abend, den man im Florinsmarkt nicht so schnell vergessen wird. Irgendwann heißt es, den sympathischen Jungs Goodbye zu sagen und noch alles Gute für die restlichen Tourdates zu wünschen.

