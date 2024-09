Cane Hill: veröffentlichen neue Single/Musikvideo vor neuem Album

Nach einer erfolgreichen Europatournee mit Resolve, Acres und Half Me Anfang des Jahres verwöhnt uns die US-Metalcore-Truppe Cane Hill nun mit ihrer neuen Single und Musikvideo Permanence In Sleep, der vierten Single aus dem kommenden neuen Album A Piece Of Me I never Let You Find. Das Album wird am 1. November über Out Of Line Music veröffentlicht, CD, zwei Vinyl-Varianten und neues Merch sind bereits vorbestellbar.

Seht euch das Video zu Permanence In Sleep hier an:

Album Vorbestellung: https://canehill.lnk.to/apieceofme

A Piece Of Me I never Let You Find – Tracklist:

1. The Pain Ends When You Let Go

2. The Midnight Sun

3. Ecstasy In Grief

4. I Always Knew We Were Doomed

5. Fade

6. Drowning Therapy

7. The Sound Of Roses In Bloom

8. Eye To Eye (Iris)

9. How Could You Lose?

10. Permanence In Sleep

11. Finding Euphoria

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Die aus New Orleans stammende Band Cane Hill schöpft mit ihrer einzigartigen Mischung aus Post-Hardcore und Nu-Metal aus einer tiefen Quelle unterschiedlicher Einflüsse, von Pantera und Slipknot bis hin zu Hip-Hop und Indie-Rock. Die 2011 von Sänger Elijah Witt, Gitarrist James Barnett, Bassist Ryan Henriquez und Schlagzeuger Devin Clark gegründete Band hat die Bühnen mit Zeitgenossen wie The Hollywood Undead, The Acacia Strain, Bless The Fall und For The Fallen Dreams geteilt. Seit Ende August sind Cane Hill erneut mit den Deathcore-Legenden Signs Of The Swarm auf Tour:

Live-Termine:

US-Tour Support für Signs Of The Swarm

August 29 – Worcester, MA @ Palladium

August 30 – Brooklyn, NY @ Meadows

August 31 – Montreal, QC @ Fairmount

September 1 – Toronto, ON @ Lee’s Palace

September 3 – Detroit, MI @ The Shelter

September 4 – Chicago, IL @ WC Social Club

September 5 – Des Moines, IA @ Wooly’s

September 6 – Denver, CO @ Bluebird Theater

September 7 – Salt Lake City, UT @ Urban Lounge

September 8 – Richland, WA @ Ray’s Golden Lion

September 10 – Vancouver, BC @ Rickshaw

September 11 – Seattle, WA @ El Corazon

September 12 – Portland, OR @ Dante’s

September 13 – Sacramento, CA @ Goldfield Trading Post

September 14 – Anaheim, CA @ Chain Reaction

September 16 – San Diego, CA @ Brick By Brick

September 17 – Mesa, AZ @ Nile Theater

September 18 – Albuquerque, NM @ Launchpad

September 19 – Lubbock, TX @ Jake’s

September 20 – Dallas, TX @ Southside Music Hall

September 21 – Austin, TX @ Come And Take It Live

September 22 – Houston, TX @ Scout Bar

September 24 – Atlanta, GA @ Masquerade (Hell)

September 25 – Greensboro, NC @ Hangar 1819

September 26 – Philadelphia, PA @ Underground Arts

September 27 – Pittsburgh, PA @ Preserving

September 28 – Lakewood, OH @ Winchester

UK Release-Tour

w/ The Gloom In The Corner

November 21 – Nottingham @ Salt Box

November 22 – Manchester @ Rebellion

November 23 – Glasgow @ The Garage Attic

November 24 – Newcastle @ The Grove

November 26 – Bristol @ Lost Horizon

November 27 – Brighton @ Dust

November 28 – London @ ​The Underworld

November 29 Plymouth @ The Junction

November 30 Birmingham @ Asylum

​December 1 Southampton @ The Joiners

Cane Hill online:

https://www.facebook.com/wearecanehill/

https://www.instagram.com/canehill/