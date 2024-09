Firtan: neues Album „Ethos“ erscheint über AOP Records

Firtan haben die finale Single für ihr neues Album Ethos veröffentlicht, das am 13. September 2024 über AOP Records erscheint.

Ihr könnt euch Contra Vermes hier anhören:

Seit über einem Jahrzehnt ist Firtan eine unermüdliche Kraft in der deutschen Extreme Metal-Szene und fesselt das Publikum mit ihren dynamischen Auftritten in ganz Europa. Inspiriert von der rohen Energie der Black Metal Bands der 90er Jahre, hat sich ihr Sound zu einer einzigartigen, progressiveren Einheit entwickelt, die eklektische Einflüsse zugunsten eines facettenreichen und innovativen Ansatzes ablegt.

Im Mittelpunkt der Musik vonFirtan steht ein zunehmend aggressiver und frenetischer Sound, der von kraftvollen Gitarren und intensivem, eindringlichem Gesang geprägt ist. Die eindringliche Präsenz der akustischen und elektrischen Violine durchwebt ihre Kompositionen mit melancholischen, experimentellen und beschwörenden Klängen. Die Einbeziehung anderer akustischer Instrumente, wie z. B. des Hackbretts, sowie analoger Synthesizer, verleiht den Kompositionen zusätzliche Tiefe. Diese Mischung erzeugt eine einzigartige Spannung und Komplexität, die das komplizierte Riffing und die unerwarteten musikalischen Wendungen der Band noch verstärkt.

Mit drei Alben und zwei EPs zeigt die Diskographie von Firtan eine klare und hörbare Entwicklung. Ihr viertes Album Ethos verspricht, ihr bisher tiefstes, raueste und härtestes zu werden. Es befasst sich auf abstrakte Weise mit ernsten existenziellen Themen und stellt Niedergang und Chancen in einem ambivalenten Kontext gegenüber. Diese Gegenüberstellung spiegelt sich in der Musik selbst wider, die den Hörer mit der Härte und der klanglichen Spannung zwischen Harmonie und Dissonanz konfrontiert und den Sinn und die Leere der Existenz offenbart.

Ethos folgt auf das von der Kritik hochgelobte Marter und ist ein Beweis für die lebendige Dynamik innerhalb der deutschen Black Metal-Szene. Das Album wird Gastauftritte von J.J. (Harakiri for the Sky, Karg) und L.G. (Ellende) beinhalten. Taucht ein in eine Welt, in der Melodie und Chaos aufeinanderprallen, in der unapologetisches Riffing und eindringliche Melodien euch durch die Schatten des menschlichen Daseins führen.

Ethos – Tracklist:

1. Hrenga // Feat. Guest Vocals Of J.J. (Harakiri For The Sky / Karg)

2. Zores

3. Contra Vermes

4. Arkanum

5. Wermut Hoch Am Firmament // Feat. Guest Vocals Of L.G. (Ellende)

6. Moloch

7. Ruakh

8. Komm Herbei, Schwarze Nacht

9. Wenn Sich Mir Einst Alle Ringe Schließen

