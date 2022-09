Billy Idol: die aktuelle Tour startet am 23.09.2022

Billy Idol ist zurück mit The Cage EP, die am 23.09.2022 über Dark Horse Records veröffentlicht wird. Die neue Musik folgt auf die Veröffentlichung von The Roadside EP aus dem Jahr 2021, die den Top-15-Hit „Bitter Taste“ enthielt und von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde. Wie schon auf The Roadside EP wird Idol auch auf dem neuen Projekt von seinem langjährigen Mitstreiter, Co-Autor und Gitarristen Steve Stevens, unterstützt.

Um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, stellt Idol die Punkrock-lastige Leadsingle der EP, Cage, zusammen mit einem von Steven Sebring (Patti Smith, Jack White) gedrehten Video vor.

“Coming out of the lockdown era, people had a lot of energy stored up,” erinnert sich der Co-Produzenten Tommy English (Kacey Musgraves, BØRNS), der auch drei der Tracks des Albums zusammen mit Idol, Stevens und Joe Janiak (Ellie Goulding, Adam Lambert) geschrieben hat. “That was the inspiration for Cage. Getting out there and doing the things we’ve been missing. And that includes not being afraid to do a raucous punk rock song like ‘Cage.’ And we didn’t worry about whether it fit in anywhere because it just sounds so Billy.”

Gestern Abend gab Idol die Veröffentlichung auf Variety bekannt, zusammen mit den Plänen für einen kommenden Dokumentarfilm über sein Leben unter der Regie von Jonas Akerlund (Paul McCartney, Madonna); weitere Einzelheiten werden in Kürze bekannt gegeben, da sich der Film derzeit in der Endphase der Produktion befindet.

Ab 23. September auf Deutschland-Tour

23.09.2022 – Halle, Peißnitz Insel

29.09.2022 – Frankfurt, Festhalle

30.09.2022 – Nürnberg, Arena Nürnberg

03.10.2022 – München, Olympiahalle

05.10.2022 – Berlin, Mercedes Benz Arena

06.10.2022 – Hamburg, Barclays Arena

08.10.2022 – Lingen, Emsland Arena

11.10.2022 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle