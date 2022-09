Sabaton: kündigen “The War To End All Wars” Film an

Die Zeit für Sabaton ist gekommen, große Neuigkeiten anzukündigen: Die Band ist mehr als stolz das Resultat eines Mammutprojekts anzukündigen, an dem die Schweden bereits seit zwei Jahren arbeiten.

2023 werden Sabaton den Film The War To End All Wars, einen musikalischen Animationsfilm mit Songs aus dem zehnten Album der Band, The War To End All Wars, veröffentlichen. Dieser Film erzählt auf mitreißende Art und Weise mithilfe von Animations- und Live Actiontechniken Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg. Damit hilft er dem Zuschauer, den Hintergrund der Songs auf dem neuen Album besser zu verstehen und zu ergreifen – und dies in Form eines musikalischen wie historischen Abenteuers.

Aktuell noch in der Postproduktion entstand dieser Film in Zusammenarbeit mit Yarnhub Animation Studio. Mit den verantwortlichen Produzenten arbeiteten Sabaton bereits an anderen Projekten, kürzlich etwa am animierten Story Video zu The Red Baron.

The War To End All Wars hebt diese Zusammenarbeit noch einmal auf ein neues Level, auf welches sich weder die Band noch Yarnhub selbst bisher begegeben haben.

“Wir haben eine frühe Version des Films bereits Journalisten während einer Listeningsession unseres aktuellen Albums, The War To End All Wars im Königlichen Militärmuseum in Brüssel gezeigt. Ihre Reaktionen live mitzuerleben war unglaublich für uns – sie waren sprachlos – also haben wir uns entschieden, noch einmal einen draufzusetzen und das Ganze für ein internationales Publikum noch einmal weitervoranzutreiben.” – Pär Sundström

„Als Sabaton uns gebeten haben, für dieses Projekt unser Schaffen auf eine neue Stufe zu heben und mit ihnen gemeinsam an einem Film für ihr neues Album zu arbeiten, waren wir voller Aufregung, aber auch ein wenig beklommen. Es war ein massives Unterfangen, welches neue Leute, Skills und Techniken brauchte. Aber diese Gelegenheit wollten wir nicht an uns vorbeiziehen lassen. Wir sagen immer, dass Gänsehaut unsere Mission ist und unsere Arbeit mit Sabaton war immer die erfolgreichste all unserer Arbeiten. Wir arbeiten nun seit zwei Jahren an diesem Projekt, aber nach zahlreichen schlaflosen Nächten und Meetings am Wochenende mit der Band ist das Resultat wahrhaft einzigartig und ist ein neuer Weg, das Album zu entdecken. Es verhilft zu einem tieferen Verständnis, welches dem Zuschauer und Zuhörer den Mut und die Trägodien der Inspiration für Sabatons neustes Album intensiv vor Augen führt.“ – David Webb, Yarnhub

The War To End All Wars Film ist ein Werk, welches Emotionen erweckt und zum Nachdenken anregt – der Fokus des Stücks liegt dabei darauf, eine Geschichte zu erzählen. Mitglieder der Band, real und animiert, haben ihre Gastauftritte, es wurde viel Recherche und Aufwand in die Kreation dieser tiefsinnigen und vielschichtigen Geschichtsadaption gesteckt – worauf die Band sehr bedacht und zugleich sehr stolz ist.

Sabaton erfüllten sich damit nach zwei Jahren harter Arbeit den Traum, Entertainment mit erzieherischem Wert zu verbinden.

Es gibt noch einiges mehr über das Projekt zu erzählen und Sabaton werden zu gegebener Zeit noch weitere Informationen ankündigen, so bleibt gespann und genießt in der Zwischenzeit diesen Teaser:

Über Yarnhub

Yarnhub ist ein unabhängiges Animationstudio, welches 2019 gegründet wurde. Das Ziel Yarnhubs ist es, das Publikum durch die Wiederauferstehung von Geschichte zu fesseln und zu begeistern mithilfe epischen Storytellings, ikonischer cinematografischer Elemente und animierten Visuals.

Mit diesem Album kletterte die Band an die Spitze der internationalen Charts und sicherte sich die Nummer Eins in Deutschland, Schweden, Österreich, Polen, Ungarn und Finnland.

Diese und weitere herausragende Resultate in anderen Märkten machten The War To End All War zum bisher erfolgreichsten Album der Schweden.

Die Band hat zudem vor Kurzem neue Tourdaten bekannt gegeben. Den gesamten Tourplan findet ihr hier:

Den Stora Sverigeturen 2023

27.01. SE Övertorneå, Sporthallen (A-Hallen)

28.01. SE Kiruna, Arena Arctica

31.01. SE Mora, Idre Fjäll Arena

02.02. SE Visby, ICA Maxi Arena

04.02. SE Lindesberg, Lindesberg Arena

05.02. SE Uddevalla, Agnebergshallen

06.02. SE Arvika, Parkhallen Folkets Hus

09.02. SE Nyköping, Rosvalla Arena (A-Hallen)

10.02. SE Alingsås, Estrad

11.02. SE Västerås, Västerås Arena

13.02. SE Karlskrona, Brinova Arena

14.02. SE Trelleborg, Söderslättshallen

15.02. SE Vara, Sparbanken Blackbox

17.02. SE Kungsbacka, Tjolöholms Slott

18.02. SE Motala, Lokverkstan

19.02. SE Göteborg, Gothenburg Film Studios

21.02. SE Växjö, Fortnox Arena

23.02. SE Ystad, Ystad Arena

24.02. SE Eksjö, Olsbergs Aren

25.02. SE Lund, Sparbanken Skåne Arena

The Tour To End All Tours 2023

präsentiert von Cobra Agency

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets sind hier verfügbar: https://www.sabaton.net/tour/

Sabaton ist eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, haben Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt.

Sabaton, welche beim weltweit größten Metallabel Nuclear Blast Records beheimatet sind, spielten auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa.

Und wie ihr euch vorstellen könnt… Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!

Weitere Informationen:

www.sabaton.net

www.facebook.com/sabaton