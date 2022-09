Isn’t – Leave Our World

Isn’t von Limburg an der Lahn haben vor gut zwei Monaten ihr drittes Album Leave Our World als Eigenproduktion herausgebracht. Die EP kommt auf fünf Songs, die in 20 Minuten für die Deutschen zünden sollen. Technisch stehen sie mit beiden Beinen fest im melodischen Death Metal Sektor. Gegründet wurden sie erst vor zwei Jahren und ackern sich tapfer durch die Corona-Pandemie. Dem Handicap zum Trotz geht es für die fünf Musiker immer weiter, schließlich wollen sie nicht schon jetzt auf der Stelle treten müssen. Der netten Aufforderung, mal in ihre Kunst hineinzuhören, kommen wir hiermit gerne nach. Neben den beiden Gitarren von Krisztian Sivak und Aron Störmer dringt sofort die Sängerin Marta Sivak in den Vordergrund. Beim Opener Drowned machen sie bereits vieles richtig. Die drückenden Riffs werden fein umgarnt und mit den abwechslungsreichen Vocals spannend gehalten. Trotz des geringeren Budgets kann die Produktion mithalten – hier und da kommen Isn’t an ihre Grenzen, was jedoch als völlig normal zu betrachten ist. Mit den Möglichkeiten am Limit kann der zweite Song Never Day ebenfalls positiv überzeugen. Technisch noch stärker spielen die Jungs Marta schwindelig, die am Mikrofon dennoch nicht das Zepter aus der Hand gibt und mit dem kernigen Refrain weitere Höhepunkte setzen kann. Eine wahrlich freche Eigenproduktion, die den Anspruch nach Mehr deutlich macht. Anything agiert eine Spur moderner, schrammt am Metalcore vorbei, um mit den Hooks einen noch erfrischenden Eindruck zu hinterlassen. Nicht weichgespült, lebt der Titel vom belebenden Groove. Zufrieden geht der Daumen hoch. Selbst im Jahr 2022 spuckt der Metal-Kosmos noch lohnenswerte Newcomer auf den Globus. Die Ellenbogen ausgefahren, läuft Face To Face heiß. Isn’t wurden nicht als 08/15 Dorfband gegründet. Mit dem Blick nach vorne können sie die positive Energie auf den Silberling bringen. Leave Our World erinnert an einen Bastard aus Groove Metal, Thrash Metal und melodischen Todesblei der skandinavischen Schule. Ihr braucht neues Material für eure Anlage, um durch den Winter zu kommen? Dann greift zu Isn’t, die mit Marta Sivak alles andere als Gefangene nehmen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Isn’t – Leave Our World in unserem Time For Metal Release-Kalender.