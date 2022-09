Volbeat: gehen ab Oktober auf Servant Of The Road World Tour

Von Oktober bis Dezember ziehen die Dänen Volbeat durch Europa und schauen dabei auch in Deutschland vorbei. Jede Menge Konzerte erwarten ihre Fans. Bei uns in Deutschland steht Hamburg als Opener der Tour im Fokus. Des weiteren spielen sie in Stuttgart, München, Berlin, Frankfurt und haben noch weitere Stationen in unserer Republik. Das Vorprogramm bestehend aus Skindred und Bad Wolves.

17.10.2022 Hamburg, DE | Barclays Arena

20.10.2022 Copenhagen, DK | Royal Arena

23.10.2022 Tampere, FI | NOKIA Arena

26.10.2022 Leipzig, DE | QP Arena

28.10.2022 Prague, CZ | O2 Universum

30.10.2022 Lyon, FR | Le Radiant

31.10.2022 Paris, FR | Le Zenith

02.11.2022 Cologne, DE | Lanxess Arena

05.11.2022 Budapest, HU | Barba Negra

08.11.2022 Zurich, CH | Hallenstadion

10.11.2022 Barcelona, ES | Sant Jordi Club

11.11.2022 Bilbao, ES | Cubec

12.11.2022 Madrid, ES | Vistalegre

14.11.2022Lisbon, PT | Sala Tego

17.11.2022 Milan, IT | Lorenzini District

18.11.2022 Rome, IT | Atlantico

21.11.2022 Innsbruck, AT | Olympiahalle

22.11.2022 Vienna, AT | Stadthalle

25.11.2022 Munich, DE | Olympiahalle

28.11.2022 Esch-Sur-Alzette, LU | Rockhal

29.11.2022 Frankfurt, DE | Festhalle

02.12.2022 Stuttgart, DE | Schleyerhalle

04.12.2022 Warsaw, PL | Expo

05.12.2022 Berlin, DE | Mercedes-Benz Arena

08.12.2022 Antwerp, BE | Sportpaleis

09.12.2022 Arnhem, NL | Geledome

12.12.2022 Dublin, IE | 3Arena

15.12.2022 Glasgow, UK | OVO Hydro

16.12.2022 Leeds, UK | First Direct Arena

17.12.2022 Cardiff, UK | Motorpoint Arena

19.12.2022 Nottingham, UK | Motorpoint Arena

20.12.2022 London, UK | Wembley Arena