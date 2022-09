Lacuna Coil: veröffentlichen neue Single „Swamped XX“

Die italienischen Metal-Legenden Lacuna Coil haben am 15. September ihre neue Single Swamped XX vorgestellt. Dieser Song folgt auf den zuvor veröffentlichten Track Tight Rope XX, der ebenfalls der kommenden Re-Issue-Version Comalies XX entnommen ist, die am 14. Oktober 2022 über Century Media Records veröffentlicht wird, erhältlich als Ltd. Deluxe 2CD Artbook, 2CD Jewelcase, Ltd. Gatefold 2LP+2CD & LP-Booklet und als digitales Album, das die ursprüngliche und neue Version der 13 Tracks enthält.

Das Video zu Swamped XX wurde von Trilathera gedreht, gefilmt und geschnitten, https://www.trilathera.com/.

Comalies XX ist eine komplett dekonstruierte und neu eingespielte Neuauflage von Lacuna Coils drittem Album Comalies aus dem Jahr 2002. Getreu dem Motto „Never change a winning team“ hat sich die Band dazu entschlossen, den Opener des Albums – wie schon den Vorgänger Swamped aus dem Jahr 2002 – erneut als Single zu veröffentlichen. Mit der gleichen Energie und Dramatik wie vor 20 Jahren, aber im Gewand von 2022 und bereit, Fans vom ersten Tag an und neu gewonnene Hörer gleichermaßen zu überzeugen.

Die Vorbestellung von Comalies XX hat vor ein paar Wochen begonnen. Sichert euch hier euer Exemplar, falls ihr es noch nicht getan habt: https://LacunaCoil.lnk.to/ComaliesXX

