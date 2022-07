Lacuna Coil: veröffentlichen neue Single / Video zu „Tight Rope XX“ und kündigen die Veröffentlichung von „Comalies XX“ an

Die italienischen Metal-Legenden Lacuna Coil kündigen die Veröffentlichung von Comalies XX an. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Neuaufnahme, sondern um eine komplett dekonstruierte und neu aufbereitete Version ihres dritten Full-Length-Albums Comalies, das ursprünglich 2002 veröffentlicht wurde.

Jetzt, 20 Jahre später, wird dieser unbestreitbar hymnische Millennial-Klassiker in neuem Gewand – produziert von Marco Coti Zelati & gemischt von Marco Barusso – am 14. Oktober 2022 über Century Media Records veröffentlicht, erhältlich als Ltd. Deluxe 2CD Artbook, 2CD Jewelcase, Ltd. Gatefold 2LP+2CD & LP-Booklet und als digitales Album, das die ursprüngliche und neue Version der 13 Tracks enthält.

Um einen ersten Eindruck der neuen Comalies XX zu vermitteln, präsentieren Lacuna Coil die erste Single und das Video zu Tight Rope XX, bei dem Trilathera Regie führte.

Die Band über das Album und die Single Tight Rope XX:

„Willkommen zu Comalies XX, einer brandneuen Platte. Um das 20-jährige Jubiläum von Comalies zu feiern, hatten wir das Gefühl, dass dieses besondere Album mehr als ein Remastering verdient. Wir haben ihm nicht nur ein neues Kleid verpasst, wir haben ihm ein neues Skelett gebaut und ihm eine neue Haut und ein neues Leben gegeben. Comalies XX ist lebendig und steht für sich allein, es ist kein Remake oder Reboot, es ist Comalies auf Steroiden! Tight Rope XX und das dazugehörige Video sind nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, und wir könnten nicht stolzer sein!“

Um das neue Video anzuschauen, folgt einfach diesem Link hier:

Die Vorbestellung von Comalies XX hat letzten Freitag begonnen. Um ein Exemplar der physischen Formate zu sichern und die digitale Version von Tight Rope XX auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform zu hören, klickt einfach auf den Link hier: https://LacunaCoil.lnk.to/ComaliesXX

Comalies XX wird in den folgenden Vinyl-Varianten erhältlich sein:

– Ltd. Gatefold schwarz 2LP+2CD & LP-Booklet – Unlimited

– Ltd. Gatefold rot 2LP+2CD & LP-Booklet – 300x Kopien über alle UK-Verkaufsstellen

– Ltd. Gatefold silber 2LP+2CD & LP-Booklet – 300x Exemplare über alle italienischen Verkaufsstellen

– Ltd. Gatefold weiß 2LP+2CD & LP-Booklet – 300x über Distro Wholesale EU & EU Onlineshop

– Ltd. Gatefold transp. orange 2LP+2CD & LP-Booklet – 300x über den offiziellen Band-Shop

Comalies XX wird in seiner Gesamtheit am 15. Oktober im Mailänder Fabrique Club im Rahmen eines speziellen Events anlässlich der Veröffentlichung des Albums und des 20-jährigen Jubiläums der Originalversion live aufgeführt. Tickets sind erhältlich unter: https://www.ticketone.it/artist/lacuna-coil/

Lacuna Coil live:

23.07 – Laurus Nobilis Music Fest – Monte Do Louro, PT

05.08 – Wacken Open Air – Wacken, DE

12.08 – Metal On The Hill – Graz, AT

14.08 – Alcatraz Metal Fest – Kortrijk, BE

20.08 – Reload Festival – Sulingen, DE

08.09 – HMAC – Harrisburg, PA (US)

09.09 – Artie’s – Frenchtown, NJ (US)

10.09 – Blue Ridge Rock Festival – Danville, VA (US)

11.09 – The Underground @ The Fillmore – Charlotte, NC (US)

14.09 – The Rapids Theatre – Buffalo, NY (US)

15.09 – The Fillmore – Silver Spring, MD (US)

16.09 – The Chance Theater – Poughkeepsie, NY (US)

17.09 – Gramercy Theatre – New York City, NY (US)

18.09 – Gramercy Theatre – New York City, NY (US)

20.09 – Jergels – Pittsburgh, PA (US)

21.09 – The King Of Clubs – Columbus, OH (US)

22.09 – Crofoot Ballroom – Pontiac, MI (US)

23.09 – The Forge – Joliet, IL (US)

15.10 – COMALIVE Fabrique – Milan, IT

02.12 – Good Things Festival – Melbourne (AUS)

03.12 – Good Things Festival – Sydney (AUS)

04.12 – Good Things Festival – Brisbane (AUS)

Lacuna Coil – Line-Up:

Cristina Scabbia – Gesang

Andrea Ferro – Gesang

Marco Coti Zelati – Bassgitarre, Gitarren, Keys & Synthesizer

Diego Cavallotti – Gitarren

Richard Meiz – Schlagzeug

