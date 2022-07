Acod: veröffentlicht brandneue Single aus dem kommenden Album

Acod sind bereit, ihr brandneues Album Fourth Reign Over Opacities And Beyond zu enthüllen, die perfekte Fortsetzung des vorherigen Werks der Band. Ein glänzender Black- / Death Metal mit epischen Parts, der die Schönheit und Größe der Tiefen offenbart. Diese Saga erzählt die lange Reise einer ungewöhnlichen Seele in den Abgrund. Er verliert den Glauben an Menschen und Götter, aber auch an sich selbst. Er stellt sich seinen eigenen Ängsten in Form von Schimären. Er versucht zu verstehen, was dieses gequälte Leben nach dem Tod ist, das eine starke Ähnlichkeit mit unserem jetzigen Leben hat. Aber alles geschieht aus einem bestimmten Grund, und die Enthüllung könnte am Ende seines Weges erfolgen …

Zur Unterstützung des kommenden Albums haben Acod gerade den brandneuen Track The Prophecy Of Agony veröffentlicht, den ihr hier streamen könnt:

Mit der Veröffentlichung von vier Alben und zwei EPs sowie der epischen Lustmord and Tourgasm-Europatour an der Seite von Cradle Of Filth im April 2019 und einer Frankreich-Tour mit Arch Enemy im Sommer 2019 sind Acod zu einer führenden Kraft in der französischen Metalszene geworden. Mit einem konstanten Output und Live-Aktivitäten seit der Gründung der Band im Jahr 2006 hat die Band das Herz vieler Fans extremer Musik da draußen gewonnen, von Newcomern bis zu erfahrenen Metalheads.

Das neue Album wurde im Jahr 2021 in den Fascination Street Studios aufgenommen. Mix von Linus Corneliusson und Mastering von Jens Borgen. Atemberaubendes Artwork von Paolo Girardi.

Die Tracklist von Fourth Reign Over Opacities And Beyond findet ihr in unserem Release-Kalender:

Fourth Reign Over Opacities And Beyond wird am 16. September auf Les Acteurs de l’Ombre Productions erscheinen und kann hier vorbestellt werden.

