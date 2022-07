Man Machine Industry: geben Tourdaten mit Death Angel bekannt

Die schwedische Heavy/Thrash Metal-Band Man Machine Industry, die die EP Eschaton I. Reckoning Day in digitaler Form über GMR Music am 26. August veröffentlichen wird, hat für nächsten Monat fünf Konzerte als Support für die Thrash-Metal-Legenden Death Angel angekündigt!

7. August, Oslo (Norwegen) @ John Dee

9. August, Stockholm (Schweden) @ Slaktkyrkan

10. August, Gothenburg (Schweden) @ Valand

11. August, Malmö (Schweden) @ Babel

12. August, Roskilde (Dänemark) @ Gimle

Tickets auf www.deathangel.us/tour

Das neue EP Eschaton I. Reckoning Day ist der erste Teil einer Trilogie von Mini-Alben, die sich bis ins Jahr 2024 erstrecken wird. Sieben Songs sind in dieser EP enthalten und die meisten davon haben das Ende der Welt als Hauptthema. Drei sind die bisher veröffentlichten Videos:

Betrayer Of The Code (Official Video): https://bit.ly/3Ba0Ovn

Information Overload (feat. Dave Hill from Demon): https://bit.ly/3vE5GVc

Black Rain (Official Video): https://bit.ly/3Q1eSfS

Man Machine Industry ist das Soloprojekt des Produzenten/Komponisten/Frontmanns J. Bergman, der eine Karriere als Schlagzeuger für Slapdash (Nuclear Blast Records) und Rosicrucian (Black Mark Prod) hinter sich hat. Die Diskografie von MMI umfasst das Debüt Box Of Horrors (2016, KMP), gefolgt von Reborn (2018, GMR Music) und Doomsday Clock (2020, GMR Music). MMI trat mit zwei Videos im PS3/X-Box-Videospiel The Darkness auf, während man ihn neben Motörhead auch in Viktor Vrans Spiel Through The Ages-The Overkill Edition sehen kann.

Eschaton I. Reckoning Day wurde von J. Bergman im Studio Killing Machine produziert, gemischt und aufgenommen. Mastering von Erik Mårtenssonat bei Mass Destruction Production. Grafik, Design und Layout das Booklet sind von J. Bergman. Foto aus dem Booklet von Mattias Johansson.

Tracklist:

1. The Mander

2. Betrayer Of The Code

3. Information Overload (feat. Dave Hill von Demon)

4. Black Rain

5. Hi-Tech System Collapse

6. Apophis (Prophet Of Chaos)

7. Reckoning Day (feat. Jens Mortensen)

Die digitale Version der EP wird am 26. August über GMR Music veröffentlicht. Die Limited Edition mit Digipak und Merchpack (Patch, Badge und Fan-Card) ist unter https://www.gmrmusic.se erhältlich!

