Man Machine Industry: Die neue EP „Eschaton I. Reckoning Day“ im digitalen Format am 26.08.2022

Das schwedische Thrash/Heavy-Metal-Projekt Man Machine Industry hat angekündigt, dass seine neue EP Eschaton I. Reckoning Day am 26.08.2022 in digitaler Form über GMR Music Group veröffentlicht wird – während das limitierte Digipak bereits ab März erhältlich ist!

Das Video zu Betrayer Of The Code könnt ihr euch hier ansehen:

Eschaton I. Reckoning Day ist das ersten Teil einer Trilogie von Mini-Alben, die bis 2024 laufen wird. Diese EP enthält sieben Songs, von denen die meisten das Ende der Welt als Hauptthema haben. Der Sound ist stark, kraftvoll, energisch, aggressiv und melodisch wie nie zuvor! Wenn Sie ein Fan von Megadeth, Judas Priest und Machine Head sind, ist dies die Platte für Sie!

MMI ist das Soloprojekt des Produzenten/Komponisten/Frontmanns J. Bergman, der eine Karriere als Schlagzeuger für Slapdash (Nuclear Blast Records) und Rosicrucian (Black Mark Prod) hinter sich hat. Die Diskographie von MMI umfasst das Debüt Box of Horrors (2016, KMP), gefolgt von Reborn (2018, GMR Music) und Doomsday Clock (2020, GMR Music). MMI trat mit zwei Videos im PS3/X-Box-Videospiel The Darkness auf, während man ihn neben Motöhead auch in Viktor Vrans Spiel Through The Ages-The Overkill Edition sehen kann.

Eschaton I. Reckoning Day wurde von J. Bergman im Studio Killing Machine produziert, gemischt und aufgenommen. Mastering von Erik Mårtenssonat bei Mass Destruction Production. Grafik, Design und Layout das Booklet sind von J. Bergman. Foto aus dem Booklet von Mattias Johansson.

Eschaton I. Reckoning Day Tracklist: